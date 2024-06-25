Uzun bayram tatili İstanbul'un havasına yaradı: Hava kirliliği yarı yarıya azaldı

"Yaz aylarında ısınma yok. Dolayısıyla sadece sanayi ve ulaşım var. Mayıs ile haziran verilerini karşılaştırdığımız zaman aslında haziran ayında ısınma olmamasına, havaların sıcak geçmesine rağmen mayıs ayına göre hava kirliliğinin arttığını görüyoruz. Burada da meteorolojik şartlar etkin. Haziran ayında yüksek basınç hakimdi. Yüksek basınç sisteminin hava kirliliğini artırdığı görülüyor. Ancak geçmiş yıllardaki bayram tatillerindeki sürece göre hava kirliliğinde yüzde 55'lere varan oranda iyileşme rastladığımız bir durum değil. Bayramda İstanbul'un bütün ilçelerinde hava kalitesi oldukça iyiydi."