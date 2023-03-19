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Vaatleri 7’li koalisyon

MHP'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" Antalya'da başladı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, “Biz kimin, neyi paylaşıp neden kavga ettiğine bakmadan, Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı, ilk turda ezici bir çoğunlukla seçtireceğiz" dedi.

Mehmet Güney
04:00 . 19/03/2023 Sunday
Yeni Şafak
Sadir Durmaz.

Sadir Durmaz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" Antalya'da başladı. 235 belediyenin katıldığı toplantıda seçim çalışmaları değerlendirildi. Kampa başkanlık eden Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz 6’lı Masa’yı eleştirdi. Durmaz, “Siyasetlerini, yapmaktan ziyade yıkmak üzerinden kurgulayan ‘yuvarlak masa’ müdavimlerinin, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladıkları ‘Ortak Mutabakat Metinlerinde’ yerel yönetimlerde HDP’ye, hukuk alanında FETÖ’ye, savunma sanayinde Batı’ya selam çakmaları, yine yakın zamanda ortada olmayan iktidarı paylaşma kavgasına tutuşmaları, bu masanın ne denli güvensiz ve krize açık bir oluşum olduğunu aşikar etmiştir” diye konuştu.

EZİCİ ÇOĞUNLUKLA KAZANACAĞIZ

Durmaz, “Biz kimin, neyi paylaşıp neden kavga ettiğine bakmadan, Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı, ilk turda ezici bir çoğunlukla seçtireceğiz, MHP’nin milletvekili sayısını arttıracağız” ifadelerini kullandı.




#MHP
#Cumhur İttifakı
#Sadir Durmaz
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