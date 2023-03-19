Vaatleri 7’li koalisyon

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" Antalya'da başladı. 235 belediyenin katıldığı toplantıda seçim çalışmaları değerlendirildi. Kampa başkanlık eden Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz 6’lı Masa’yı eleştirdi. Durmaz, “Siyasetlerini, yapmaktan ziyade yıkmak üzerinden kurgulayan ‘yuvarlak masa’ müdavimlerinin, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladıkları ‘Ortak Mutabakat Metinlerinde’ yerel yönetimlerde HDP’ye, hukuk alanında FETÖ’ye, savunma sanayinde Batı’ya selam çakmaları, yine yakın zamanda ortada olmayan iktidarı paylaşma kavgasına tutuşmaları, bu masanın ne denli güvensiz ve krize açık bir oluşum olduğunu aşikar etmiştir” diye konuştu.