Vahşet: Eşini uyurken baltayla öldürdü

Yaşanan aile dramına Akın ailesinin komşuları da şoke oldu.

Sevindik mahallesinde korkunç bir olay yaşandı. Şuayip ve Sultan Akın çiftinin 16 yaşındaki kızları S.A.sabah kalktıktan sonra anne ve babasını göremeyince, odalarının kapısını çaldı. Ancak kapısı kilitli olan odadan cevap alamadı. Evin dışına çıkıp, odanın penceresinden içeri bakan genç kız, hayatının şokunu yaşadı.

DHA





Annesini kanlar içinde yatakta, babasını ise iple tavana asılı gören S.A., çığlık çığlığa komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Camı kırarak içeriye giren acil sağlık ekibi, Sultan Akın ile eşi Şuayip Akın'ın öldüğünü tespit etti.

DHA

Olaydan önce tartışmışlar

Akın çiftinin kızları S.A.'nın feryatları yürekleri sızlattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akın çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay öncesi çiftin tartıştığı belirtilirken, Şuayip Akın'ın, eşini uyurken baltayla başına vurarak öldürdüğü, ardından kendini odanın tavanına asarak intihar ettiği üzerinde duruluyor.