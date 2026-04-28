Vahşet kurbanı Atlas'ın ailesini tehdit davasında korkunç ifade: Rahatsızlık vermek istedim

Vahşet kurbanı Atlas'ın ailesini tehdit davasında korkunç ifade: Rahatsızlık vermek istedim

18:5828/04/2026, Salı
DHA
Atlas Çağlayan cinayetinde aileyi tehdit eden şahıs hakim karşısına çıktı.
Atlas Çağlayan cinayetinde aileyi tehdit eden şahıs hakim karşısına çıktı.

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan (17) cinayetinin ardından aileye tehdit mesajları attığı belirlenen ve 19 yıl 3 ay hapis talebiyle yargılanan Muhammed Yusuf Kazıcı hakim karşısına çıktı. Kazıcı savunmasında, "Bir cahillik yapıp aileye rahatsızlık vermek istedim pişmanım" dedi. Duruşma 13 Mayıs'a ertelendi.

Güngören'de 14 Ocak'ta E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ölümünün ardından ailesine yönelik tehdit mesajları gönderdiği belirlenen Muhammet Yusuf Kazıcı hakkında Gülhan Ünlü'ye yönelik 'Gece vakti yağmaya teşebbüs' ve 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından toplam 2 yıl 9 aydan, 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca Kazıcı hakkında Gülhan Ünlü ve Cüneyt Çağlayan ile mağdurlar Atlas, Doruk, Ayaz ve Arden Çağlayan'a yönelik 'Zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirmek' suçundan 2 yıl 6 aydan, 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık Kazıcı, duruşmaya SEGBİS (Sesli ve görüntülü Bilişim Sistemleri) ile katılırken tarafların avukatı duruşmada hazır bulundu.

'MESAJLARI SANAL MEDYAYA KENDİMİ KAPTIRDIĞIM İÇİN GÖNDERDİM'

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Muhammed Yusuf Kazıcı, "
İddianamede yazılı mesajları ve paylaşımları ben yaptım. Bir cahillik yaptım. Atlas Çağlayan ve müştekileri tanımıyorum. 40 bin lira alacak verecek meselesi yoktur. O mesajları sanal medyaya kendimi kaptırdığım için gönderdim. Gülhan Ünlü'yü sosyal medyada görmüştüm. Ben de orada dolaşırken cahillikle mesaj attım. Çok pişmanım, keşke yazmasaydım. Gülhan Ünlü'nün numarasını, panel sorgulamasından temin ettim. Müştekiye siparişleri kapıda ödemeli olarak göndermiştim. Aynı gün içerisinde 3 kere sipariş gönderdim. 112'ye asılsız ihbarları da ben yaptım. Bir cahillik edip, rahatsızlık vermek istedim. Yanlış bir düşünceydi. Kendimi karşı tarafa Muhammet Hüseyin Yıldırım olarak tanıttım, rastgele ad soyad yazdım. Cezaevindeki diğer mahkumlardan ve ailemden tepki aldım, çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum. Bu eylemleri birinden talimat alarak değil, kendiliğimden yaptım. Benim Daltonlar ya da başka suç örgütleri ile bir bağlantım yoktur"
dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Savcı, sanık Muhammed Yusuf Kazıcı'yı 'Gece vakti yağmaya teşebbüs' ve 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından, ayrıca Gülhan Ünlü ve Cüneyt Çağlayan ile mağdurlar Atlas, Doruk, Ayaz ve Arden Çağlayan'a yönelik 'Zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirmek' suçundan toplam 5 yıl 3 aydan, 19 yıl 3 aya kadar hapis cezası uygulanmasını talep etti. Mahkeme sanık Kazıcı'nın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı ise 13 Mayıs Çarşamba gününe erteledi.




#Güngören
#Atlas Çağlayan
#Cinayet
