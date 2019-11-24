Vakarlı duruşunuz cesaret veriyor

Vakfın güçlenerek böyle bir hizmet binasına kavuşmuş olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Yüce Rabbimiz ‘Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz’ buyuruyor. Böylesine kutsal ve korkusuz kahramanları sonsuza kadar yad etmek, onların aziz hatıralarını yaşatmak hepimizin boynunun borcu. Vakarlı duruşunuz bizim için umut ve cesaret kaynağı” dedi.
SİZE EN TEMEL GÖREVİMİZ
- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünü oluşturduklarını belirten Oktay şöyle konuştu: “Kamuda 42 bin 537 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız istihdam edilmiştir. Geçtiğimiz eylül ayında 425 şehit yakınımız, gazi ve gazi yakınımızın daha kamuya alımını sağladık. Şehit yakınlarımızın 1 olan istihdam hakkını 2’ye çıkardık. 45 yaşını geçenler için de istihdam hakkı tanıdık. Tüm bunların ötesinde size en temel vazifemizi terörün kökünü kazıyarak, şehitlerimizin kanını yerde bırakmayarak yerine getiriyoruz.”