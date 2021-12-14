Vali Demirtaş Muhtarların Taleplerini Dinledi

Mardin Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda Kızıltepe Mevlana Mahalle Muhtarı A. Kadir Karaaslan, İnandı Mahalle Muhtarı M. Baki Koçhan, Uluköy Mahalle Muhtarı Mehmet Aslan, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Ramazan Bozan, Atatürk Mahalle Muhtarı Yavuz Kandemir, Sanayi Mahalle Muhtarı izzettin Gökdemir, İpek Mahalle Muhtarı Erdal Yalçın, Fırat Mahalle Muhtarı Süleyman Sarıbatur, Ömerli Çayıralan Mahalle Muhtarı Mustafa Bulut ve Savur Akyürek Mahalle Muhtarı Ahmet Gök ile bir araya gelen Vali Demirtaş, katılımcıları tek tek dinleyip atılacak adımlar ile ilgili gerekli talimatları verdi.

Mahalle Muhtarları Vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan biz yetkililere ilettikleri için kendilerini fazlasıyla önemsediklerini ifade eden Vali Demirtaş;

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“Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaş odaklı hizmet üretmeye gayret gösterdik. Bu durum bizim birinci önceliğimiz olduğu için ve Mahalle Muhtarlarımız da doğrudan vatandaşlarımız ile irtibatta olduklarından dolayı kendileri ile sık sık bir araya geliyoruz. Muhtarlarımızın özellikle altyapı ve üst yapı taleplerine en hızlı şekilde karşılık vermek üzere çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yapmış olduğumuz yol, su ve kanalizasyon çalışmalarında çok şükür istediğimiz seviyelere geldik. 2022 yılının planlamasında da sona yaklaştık. Vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri sunmak adına yorulmadan devam edeceğiz” diye konuştu.