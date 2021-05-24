Vali Demirtaş üç ilçede incelemelerde bulundu

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile birlikte ilk olarak Ömerli ilçesine ziyaret gerçekleştiren Vali Demirtaş’ı Ömerli Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak ve Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ karşıladı.

Yapılması planlanan mesire alanı için yer tespitinde bulunup ilçe merkezinde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Demirtaş, kısıtlamadan muaf olan esnafları ziyaret ederek hem bereketli kazançlar diledi hem de pandemi kurallarını hatırlattı.

Güzelağaç mahallesinde çilek üreticisi Abdurrahim Gümüş’ü ziyaret ederek yerel ve mevsimlik ürünlerin önemine dikkat çeken Vali Demirtaş, buradan Midyat İlçesine hareket etti.

Midyat’ta Kaymakam Tekin Dündar ve Belediye Başkanı Veysi Şahin ile beraber Mardin-Midyat arasında devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Demirtaş, İlçede yapılması planlanan Mezbahane, hayvan barınağı ve kent parkı için yer tespit çalışmalarında bulundu.

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Buradan da Dargeçit ilçesine giden Vali Demirtaş, ilçe esnafını gezerek Kaymakam Doğan Kemelek ve Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy ile beraber ilçede devam eden yol yapım çalışmaları, peyzaj düzenlemeleri ve kent parkı yapılması planlanan alanda gezerek incelemelerini sürdürdü.

Mardin’in her ilçesine ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Vali Demirtaş, ‘’İlimizdeki tüm ilçelerimize giderek yapmış olduğumuz projeleri yerinde görüp inceliyoruz. Yaptığımız işlerin takibini ayrıca önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alıyoruz. Bu doğrultuda yapılan projelerin kendilerine yararlı ve faydalı olması için gayret sarf ediyoruz. Bizim ziyaretlerimiz sadece ilçeler ile sınırlı kalmayacak. Hizmet götürdüğümüz tüm kırsal mahallelerimize kadar vatandaşlarımızın ayağına kadar gideceğiz. Vatandaşlarımız bizlerden ne hizmet bekliyor diye bizzat kendilerini dinleyeceğiz. Havaların düzelmesi ile birlikte başta asfalt ve sun olmak üzere çalışmalarımıza hız verdik. 2021 yılının Mardin için hizmet yılı olmasını diliyorum’’ diye konuştu.