​Vali Demirtaş’tan üniversiteli gençlere müjde

Büyükşehir Belediyesi, geleceğin teminatı olan gençlerin eğitim ve öğretim hayatlarında başarılı olmaları adına gençlere destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca Mardin’de ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin üniversiteli öğrencilerine destek olmak için çalışma başlattı. 2022 yılı eğitim öğretim yılı için geçerli olmak kaydıyla üniversiteli öğrencilere eğitim yardımı sunulacak.

Vali Mahmut Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021 ve 2022 yılı eğitim öğretim yılında üniversitede öğrencisi olan ihtiyaç sahibi ailelerin başvuruları üzerine yardım yapacaklarını kaydetti.

Başvuruların Mardin Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda yapılabileceğini dile getiren Vali Demirtaş, 18 Şubat tarihine kadar başvuruların kabul edileceği destek programına bir gün dolmadan yaklaşık 350 başvurunun aldığını belirtti.

REKLAM

“Amaç; gençlere sahip çıkmak”

Amaçlarının geleceğin teminatı olan gençlere en güzel şekilde sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Vali Demirtaş, şunları söyledi:

“Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Hem önlisans hem de lisans eğitim yapan öğrencilerimiz için geçerli olan bir yardım olacak. Şimdiden vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını, özellikle yardıma muhtaç olan vatandaşlarımızın başvuru yapmaları bizleri mutlu edecektir. En kısa bir zaman içerisinde sonuçlandıracak. Vatandaşlarımıza inşallah en kısa zamanda yardım yapacağız. Şu an tam belli değil, miktarını başvurular yapıldıktan sonra yapılan başvuru sayısına göre belirleyeceğiz ama onların mutlu edebileceğimiz bir yardım olacak. Bize başvuru yapan herkesi değerlendireceğiz. Yeter ki bu sosyal yardım alabilecek düzeyde olsun. Ama tabi çocukların fiilen bu örgün eğitimde okuması gerekiyor.”

REKLAM

Öğrencilerin barınma sıkıntısı yok

Mardin’de öğrencilerin barınabileceği yurtlarla ilgili hiçbir sıkıntının olmadığını kaydeden Vali Demirtaş, "Malumunuz bu sene yani ortaöğretime ve ilköğretime ait olan 4 tane yurdumuzu üniversitede okuyan kız ve erkek öğrencilerimize tahsis ettik. Biz, daha önce iki tane yurdumuzda bakım ve onarım yaptık. Şu an boş olan bir tane yurdumuz var. Onun tefrişatını yarın inşallah bitireceğiz. Onunla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Herkes burada eğitim-öğretimi çok rahat bir şekilde yerine getiriyor. Bu çok önemli bir şey. Hem üniversitemizin sosyal olarak gelişmesinde çok ciddi bir katkısı olur hem kültürel anlamda hem de ilimizin tanıtımı açısından çok ciddi bir katkısı var. Bir de ekonomik yönü ayrı bir şey." diye konuştu.