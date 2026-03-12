Yeni Şafak
Vali Gül duyurdu: İstanbul’da öğrencilere kantin kartı desteği

10:3312/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
İstanbul’da öğrencilere kantin kartı müjdesi
İstanbul Valisi Davut Gül, bu yıl ilk kez hayata geçirilecek “Gönülden Bir Öğün Kartı” uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Öğrencilere verilecek kartın yalnızca okul kantinlerinde kullanılabileceğini belirten Gül, karta her ay düzenli olarak 2 bin lira yükleneceğini ifade etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte eğitim gören öğrencilere yönelik yeni bir sosyal destek programını duyurdu. İstanbul Valiliği öncülüğünde hayata geçirilecek
“Gönülden Bir Öğün Kartı”
uygulaması kapsamında öğrencilere, yalnızca okul kantinlerinde kullanılabilecek aylık 2 bin lira destek verilecek. Uygulamanın, özellikle ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim sürecinde temel ihtiyaçlarını karşılamasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Yetim aileler için düzenlenen iftarda açıklama yapıldı

İstanbul Valiliği, İstanbul Çocukları Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, İstanbul'daki yetim aileler için
"Kardeş Aileler ile İftar Buluşması"
programı düzenlendi.

Taşyapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen iftar programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Çocukları Vakfının, Valiliğin bir vakfı olduğunu, bu vakıfla çocuklara yönelik çeşitli faaliyetler yaptıklarını söyledi.

2 bin lira kantin desteği

İlk defa bu yıl başlatacakları
"Gönülden Bir Öğün Kartı"
uygulamasına ilişkin bilgi veren Gül,
"Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde geçerli olacak ve her ay düzenli olarak 2'şer bin lira buna para yükleyeceğiz ve sizin kantinde başta yemek olmak üzere zorunlu olan ihtiyaçlarınızda geçerli olacak"
diye konuştu.

Kira desteği devam edecek

Gül, kardeşlik sofrasındaki katılımcıların her biriyle yaklaşık 1 yıldır çalıştıklarını belirterek, "
Bundan sonra da inşallah yavrularımızın eğitim hayatı başta olmak üzere ihtiyaç duyacakları her alanda yanlarında olacağız. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da aylık 20 bin lira kira desteğini vermeye devam edeceğiz"
dedi.





