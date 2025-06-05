Vali Gül: İstanbullu hemşehrilerimizin bayramını da bir kez daha tebrik ediyoruz

"Her bayram olduğu gibi arife günlerinde vatandaşlarımız yakınlarının mezarlarını ziyaret ediyor. Şehit aileleri de milletimizin tamamının yakını. Şehitlerimizin şehit düşmeden önce sınırlı sayıda akrabaları var, şehit olduktan sonra 86 milyonun tamamının babası, annesi, kardeşi, akrabası. Bizler de şehrin idarecileri olarak bu akrabalarımızı, şehitlerimizi ziyaret etmek için geldik. Şehitlerin mezarları başında olanlar ve ailelerimizle bayramlaştık. Bu vesileyle bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz. Sizlerin ve İstanbullu hemşehrilerimizin bayramını da bir kez daha tebrik ediyoruz."