​Vali Şahin hedefimiz en az yüzde 60 kadın veya engelli istihdamı

Açılış programında Bakan Yanık’a Batman Valisi ve Belediye Başkan V. Hulusi Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Bilgili, belediye birim müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve dernek başkanları ile Kadın İş Geliştirme Merkezi’ndeki girişimci kadınlar ve çalışanları katıldı.

Açılış programında konuşan Vali Şahin, “Kadın İş Geliştirme Merkezi’ndeki hedefimiz sadece kadın istihdamına yönelik faaliyetler değil, bunun bir ilerisini de gerçekleştirmek” diyerek sözlerine şu şekilde devam etti: “Artık kadını sadece işçi olarak değil, işveren ve girişimci olarak da ticari ve iktisadi hayatımızda görmek istiyoruz. Biliyoruz ki kadınlarımız girdikleri her sektörde çalışkanlıklarıyla fark yaratıyorlar. İnanıyorum ki kadın girişimcilerin sayısı arttıkça iş hayatımızın kalitesi de artacaktır. Biz burada kendi çapımızda, karınca kararınca kadın girişimci sayısını artırmaya çalışıyoruz. Sadece bunu yapmıyoruz, kadın girişimciliğinin yanında hedefimiz en az yüzde 60 kadın istihdamı ya da engelli istihdamını sağlamak. Tabi bu bir tohum. Eğer bunu başarabilirsek ve iyi sonuçlar alabilirsek yeni İş Geliştirme Merkezleri’ni de açmayı planlıyoruz.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise, “Bugün Batman’da olmaktan dolayı çok mutluyum. Batman’da kadın potansiyelinin çok güçlü olduğunu biliyorum. Bugün burada Batman Valiliği ve Batman Belediyesi iş birliğinde kurulan Kadın İş Geliştirme Merkezi ve BİLMEK kurslarında son derece yetenekli, gayretli ve gerçekten çok hevesle yer alan hem öğreticiler hem öğrencileri bir arada görmüş olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Kadınların hayatın her alanında yer alması ve fırsat eşitliğinin sağlanması her zaman önceliklerimiz arasında yer aldı. Ülkemizin doğusu-batısı, kuzeyi-güneyi demeden her bölgesinde bu konuyla ilgili çalışıyoruz, varsa dezavantajları ortadan kaldırmak için çabalıyoruz. Kadınların karar alıcı mekanizmalarda yer almaları, ekonomik ve ticari hayata daha etkin katılabilmeleri için de hem her türlü desteği veriyor hem de her türlü engeli onların önünden kaldırmaya çalışıyoruz. Biz güçlü ve öz güvenli bir ülkenin ancak geleneksel mirasını kaybetmeden yeni dünyaya uyum sağlamakla mümkün olduğunu biliyoruz. Sayın Valimizin şahsında burada emeği geçen bütün çalışanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah tesisimiz hayırlara, güzel bereketli üretimlere vesile olsun, tekrardan hayırlı olsun diyorum” ifadelerinde bulundu.

1 Tarım Atölyesi Kursu, 1 Halı Dokuma Kursu, 5 de tekstil atölyesi bulunan, girişimci kadınların yanı sıra Engelliler İstihdam Derneği’ne ait bir tekstil atölyesinin de yer aldığı merkezde; 30 kursiyer, 20 engelli ve 150 çalışanın üretime katkıda bulunduğu Kadın İş Geliştirme Merkezi’nin açılış kurdelesini kesen Bakan Yanık, atölyeleri gezerek çalışanlarla bir araya gelirken çalışmalar hakkında da bilgi aldı.