Vali Ustaoğlu'ndan Altıeylül'e ziyaret

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ziyarette bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’na Altıeylül Belediyesini ziyarette bulundukları için teşekkür etti. Başkan Avcı, “Sayın Valimiz İsmail Ustaoğlu’nu Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk” dedi.

ALGEM binasında yer alan sinema salonunda Altıeylül Belediyesi’nin ve Altıeylül ilçesini tanıtan bir video ile kısa bir sunum gerçekleştirildi. ALGEM binasını da gezen Vali İsmail Ustaoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’dan bilgiler aldı. Vali İsmail Ustaoğlu; ALGEM’de bulunan giyim marketi, çocuk üniversitesi sınıflarını, robotik kodlama atölyelerini, dijital sınıflarını, atölyeleri, etüt merkezlerini gezdi.