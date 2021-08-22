Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul maviye çok yakın

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da 22 Ağustos saat 14.00 itibarıyla 1.doz 8 milyon 447 bin 576, 2.doz 6 milyon 272 bin 845, 3.doz bir milyon 23 bin 712, toplam 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı. Mavi renk için 344 bin 792 hemşehrimiz kaldı" ifadelerini kullandı.
#İstanbul’da 22 Ağustos
⏰ saat 14.00 itibarıyla
1.doz 8.447.576✅
2.doz 6.272.845✅✅
3.doz 1.023.712✅✅✅
Toplam 15.744.133 doz #aşı yapıldı.
Mavi renk için 3️⃣4️⃣4️⃣.7️⃣9️⃣2️⃣ hemşehrimiz kaldı.#AşıEnBüyükGücümüz pic.twitter.com/Rmrn77WAlD
#İstanbul’da 22 Ağustos