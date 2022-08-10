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İSTANBUL

Vali Yerlikaya'dan yağış uyarısı

İstanbul Valisi Yerlikaya sosyal medya hesabından yağış uyarısında bulundu. Yerlikaya, ''Sevgili İstanbullular, Perşembe (yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası’nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım" açıklamasında bulundu

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Haber Merkezi DHA
Vali Yerlikayadan yağış uyarısı
Foto: Arşiv.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili İstanbullular, Perşembe (yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası’nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım" dedi.

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