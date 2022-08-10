Vali Yerlikaya'dan yağış uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili İstanbullular, Perşembe (yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası’nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım" dedi.

🟧Sevgili İstanbullular,



Perşembe(yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli,

Anadolu Yakasın’da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor



Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım



👉🏻https://t.co/ZfcEtct4bL pic.twitter.com/vh8HEzMAU9 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 10, 2022