Valilik uyardı: Dolandırıcıların son oyunu solunum cihazı!

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “Son günlerde Manisa Valiliği adı kullanılarak solunum cihazı talebi ve benzeri yardım toplama adı altında dolandırıcılık yapılmakta olduğu öğrenilmiştir.

İVEDİLİKLE BİLDİRİN!

Bu nedenle, Manisa Valiliğinin adına arayarak solunum cihazı ve diğer yardım toplama taleplerinde bulunan şahıslara itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle valilik, kaymakamlık, emniyet, jandarma veya savcılığa bildirilmesi kamuoyunun dikkatine önemle ve saygıyla duyurulur” denildi.

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