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Gündem Valilik uyardı Dolandırıcıların son oyunu solunum cihazı
MANİSA

Valilik uyardı: Dolandırıcıların son oyunu solunum cihazı!

Koronavirüs salgını nedeniyle bazı tıbbi ürünlere olan talep ciddi anlamada artarken dolandırıcılar ise bu durumu fırsata çevirmek için harekete geçti. Son zamanlarda valiliklerin ismini kullanarak solunum cihazı ihtiyacına yönelik yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara karşı uyarıda bulunuldu.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “Son günlerde Manisa Valiliği adı kullanılarak solunum cihazı talebi ve benzeri yardım toplama adı altında dolandırıcılık yapılmakta olduğu öğrenilmiştir.

İVEDİLİKLE BİLDİRİN!

Bu nedenle, Manisa Valiliğinin adına arayarak solunum cihazı ve diğer yardım toplama taleplerinde bulunan şahıslara itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle valilik, kaymakamlık, emniyet, jandarma veya savcılığa bildirilmesi kamuoyunun dikkatine önemle ve saygıyla duyurulur” denildi.

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