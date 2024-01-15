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Valilikten peş peşe uyarılar: Çanakkale'de motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

Çanakkale Valiliği, il genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarısının ardından bir uyarıda daha bulundu. Valilikten yapılan açıklamada bu akşam saat 20.00'den yarın akşam saat 18.00'e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklandığı belirtildi.

20:00 - 15/01/2024 Pazartesi
IHA
Çanakkale'de sağanak yağış bekleniyor.
Çanakkale'de sağanak yağış bekleniyor.

Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle bu akşam saat 20.00'den yarın akşam saat 18.00'e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.


Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, Çanakkale'de bu gece saatlerinden itibaren yağmurun etkili olması bekleniyor. Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çanakkale ili genelinde beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 20.00'den başlayarak, 16 Ocak 2024 Salı günü saat 18.00'e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır” denildi.



#Çanakkale
#Valilik
#Scooter
#Olumsuz Hava Koşulları
#Sağanak Yağış
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