Gündem Vanda 3 ton 300 kilo inci kefali avına 69 bin lira ceza
VAN

Van'da 3 ton 300 kilo inci kefali avına 69 bin lira ceza

Van'ın Muradiye ve Erciş ilçelerinde, 3 ton 300 kilo inci kefali ile 400 metrelik 2 manyat ve 10 serpme ağ ele geçirildi. Kaçak avcılık yapan 29 kişiye de 69 bin 529 TL ceza uygulandı.

Haber Merkezi DHA
Vanda 3 ton 300 kilo inci kefali avına 69 bin lira ceza
Van'da avlanılması yasak olan inci kefalinin korunması amacıyla denetimler sürdürülüyor.

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalinin korunması amacıyla denetimler sürdürülüyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Erciş Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Çelebibağ Karakol Komutanlığı ile Erciş, Edremit ve Muradiye merkez jandarma karakol komutanlıkları ekipleri, Erciş'in Zilan ile Muradiye'nin Bendimahi çaylarında gece kontrol yaptı.

DHA

Denetimde 3 ton 300 kilo inci kefali ile 400 metre uzunluğunda 2 manyat ve 10 serpme ağ ele geçirildi.

DHA

Balıklar, tekrar suya bırakılırken, kaçak avcılık yapan 29 kişiye de 69 bin 529 TL ceza kesildi.

Ağlar ise kamuya geçirilmek üzere yediemine teslim edildi.

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