Van’da çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van'da çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

19:0224/08/2025, الأحد
IHA
Kaçakçılık olaylarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaçakçılık olaylarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Van’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kaçak bin 641 adet tabak-çanak, 292 adet cam bardak, 8 adet çadır ve 4 bin 452 adet kedi maması ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 18-24 Ağustos tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet olaylarında 4 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda bin 641 adet tabak-çanak, 292 adet cam bardak, 8 adet çadır ve 4 bin 452 adet kedi maması ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.



#Van
#Kaçak
#Gümrük
