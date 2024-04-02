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Van'da DEM'li adayın başkanlığı düşürüldü

Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verdi. Seçim Kurulu, mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesini kararlaştırdı.

14:43 - 2/04/2024 Salı
Güncelleme: 15:00 - 2/04/2024 Salı
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Abdullah Zeydan
Abdullah Zeydan

Türkiye hafta sonu yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Van Büyükşehir Belediyesi’nde yarışı oyların yüzde 55,48’ini alan DEM Partili Abdullah Zeydan birinci sırada tamamladı.


Ancak Zeydan’ın memnu hakları seçimden hemen önce mahkeme kararıyla alındı.



DEM Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada Zeydan’ın memnu haklarının 29 Mart Cuma günü, başsavcılık üzerine mahkeme kararıyla alındığı belirtildi. DEM, mahkeme kararına itiraz etti.


Partiden yapılan açıklamada, itiraz süreci beklenmeden mahkeme kararının mazbata verilmemesi için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ulaştırıldığı belirtildi





Van il seçim kurulu: Seçilme yeterliliği yok


Tartışmalar sürerken, Van İl Seçim Kurulu Zeydan hakkındaki kararını verdi. Kurul, Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığını bildirdi. Karar oy çokluğuyla alındı.


Seçim Kurulu, mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesini kararlaştırdı.


Başkanlık AK Parti'ye geçti


Van’daki seçimlerde en yüksek oyu AK Parti adayı Abdulahat Arvas almıştı.


DEM Parti’nin bu karara 3 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

#Van
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36 dakika önce
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