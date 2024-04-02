Van'da DEM'li adayın başkanlığı düşürüldü

DEM Parti 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden büyükşehir belediye başkanlığına seçilen Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın daha önce iade edilen memnu haklarının geri alındığını açıkladı. Akıllara Zeydan'ın geçtiğimiz yıllarda terör örgütü PKK'yı öven sözleri akıllara geldi. Zeydan skandal sözlerinde "PKK sizi tükürüğü ile boğar" ifadelerini kullanmıştı.