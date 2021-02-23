Gündem Vanda HDPli beş isim hakkında soruşturma başlatıldı
POLİTİKA

Van'da HDP'li beş isim hakkında soruşturma başlatıldı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li beş isim hakkında "Türk milletini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Başsavcılık, HDP'li Berdan Öztürk'ün Van'da DBP İl Başkanlığı öncülüğünde 8 Ocak'ta basın açıklamasındaki konuşması ile Sezai Temelli, Muazzez Orhan Işık, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını incelemeye aldı.

Dosyalar "Görevsizlik" kararıyla Ankara'ya gönderildi

HDP'li 5 isim hakkında "Türk milletini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatan Başsavcılık, dosyaları "görevsizlik" kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderdi.

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