Van'da HDP'li beş isim hakkında soruşturma başlatıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Terör örgütü tarafından hedef gösteriliyorum

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik yapılan saldırılara ilişkin, 'Ben 'kadının beyanı' meselesini önemseyen biriyim. Hayatım boyunca bunu savundum. İlk beyanlar çok önemlidir. Benim bir insan olmadığımı söyleyenler bile var. Bu kadar ağır saldırıyorlar. Ben bir insanım ve hedef gösteriliyorum. Bir terör örgütü tarafından hedef gösteriliyorum. Bunun bir anlamı yok mu? Söylediğim her konu sadece Uşak ile alakalıdır. Bana Uşak'taki kadınla ilgili laf atılıyor. Genel Kurul'da bağırıyorlar, ben kendi sesimi bile duyamıyorum, o yüzden sesimi yükseltiyorum' dedi.