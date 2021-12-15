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Van’da muhtarların 2 Bin 940 dilekçesi çözüme kavuşturuldu

Van Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içerisinde 693 mahalle muhtarının taleplerini dinledi. Muhtarlar tarafından verilen 2940 dilekçe çözüme kavuşturuldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Van’da muhtarların 2 Bin 940 dilekçesi çözüme kavuşturuldu
Van

Büyükşehir Belediyesi, mahallelerde yaşanan sorunları mahalle muhtarları ile birlikte çözmeye devam ediyor. Mahallelerde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini birinci ağızdan dinleyen Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 16 personel ile mahalle muhtarlarının günlük taleplerini çözüme kavuşturuyor.

13 İLÇENİN MUHTARLARI İLE TOPLANTILAR YAPILDI

Vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi sürekli muhtarlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 2021 yılı içinde 13 ilçenin muhtarları ile bir araya geldi. Vali Bilmez, İpekyolu, Tuşba, Edremit, Gevaş, Çatak, Bahçesaray, Gürpınar, Başkale, Özalp, Saray, Çaldıran, Muradiye ve Erciş ilçelerinde görev yapan 639 muhtarın sorun ve taleplerini birinci ağızdan dinleyerek çözümü için talimatlar verdi.

13 İLÇE MUHTARLARININ MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI

Van Büyükşehir Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla 13 ilçenin mahalle muhtarını bir araya getirdi. İskele Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen programa katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 693 muhtarın gününü kutladı. Vali Bilmez, programda muhtarlar ile bir bir ilgilendi.

MUHTARLARA BÜYÜK KOLAYLIK

Hizmetlerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Van Büyükşehir Belediyesi yeni bir çalışmaya da imza atarak muhtarlar için veri ve dilekçe odasını hayata geçirdi. Ana binada kurulan birimde muhtarlara hızlı çözümler üretilerek dilekçe yazma ve ilgili daire başkanlıklarına ulaştırmada yardımcı olunuyor. Bütün veri ve dilekçeler muhtarlık bilgi sistemine aktarılırken, dilekçenin alındığı mesajı ise muhtarlara anlık cep telefonu mesajıyla iletiliyor.

2 BİN 940 DİLEKÇE ÇÖZÜME KAVUŞTURULDU

Büyükşehir Belediyesi yüzlerce muhtarın sorun ve sıkıntısını çözüme kavuşturdu. 106 Merkez ve 587 kırsal mahalle muhtarları ile ilgilenen Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı 16 Personel ile muhtarlardan gelen 2 bin 940 iş emri ve talep çözüme kavuşturdu.

81 İLDEN GELEN MUHTARLAR VAN’I GEZDİ

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Van Valiliği, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ‘Türkiye Muhtarlarla El Ele’ projesi kapsamında 81 ilden gelen 150 muhtarı ağırladı. 2 gün boyunca düzenlenen programda muhtarlar, Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

MUHTARLAR MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK KONULARINDA UYARILDI

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı etkin bir mücadele yürüten Büyükşehir Belediyesi, her alanda faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdürdü. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, kent genelinde görev yapan muhtarların cep telefonlarına SMS göndererek maske, mesafe ve temizlik konuları ile ilgili hatırlatmalarda bulundu.

693 MUHTARA ÇANTA HEDİYE EDİLDİ

Vatandaşların ve muhtarların takdirinin toplayan Van Büyükşehir Belediyesi, 106 merkez 587 kırsal mahalle muhtarına, muhtar çantası hediye etti. Mahalle muhtarlarına özel yaptırılan çantanın içinde ajanda, kalem, not defteri ve Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerin içinde yer aldığı hizmet kataloğu yer aldı. Çantalar muhtarlara bizzat Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez tarafından verildi.

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