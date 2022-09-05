Gündem Vanda terör operasyonu Beş kişi yakalandı
VAN

Van’da terör operasyonu: Beş kişi yakalandı

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 5 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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Haber Merkezi İHA
Van’da terör operasyonu: Beş kişi yakalandı
Van’da terör operasyonu.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 29 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan 2 ayrı operasyonda, 5 organizatör hakkında adli işlem başlatılmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 2 araca ise el konulmuştur” denildi.

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İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Bazı bölgelerde sekiz saati bulacak
FOTOĞRAF 26
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BEDAŞ'tan yapılan son dakika açıklamasına göre 5 Eylül Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
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AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre bazı ilçelerde elektrik kesintileri 8 saati bulacak.
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İşte İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.
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Kesintilere dair detaylar:
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İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Bazı bölgelerde sekiz saati bulacak
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre 5 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da çeşitli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ'ın duyurusunda kesintilerin hangi ilçelerde ve hangi saat aralıklarında yapılacağına dair detaylar belli oldu. Bazı ilçelerde kesintinin sekiz saate kadar süreceği belirtildi. İşte İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintilerinin listesi.

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