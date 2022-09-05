Van’da terör operasyonu: Beş kişi yakalandı

AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre bazı ilçelerde elektrik kesintileri 8 saati bulacak.

BEDAŞ'tan yapılan son dakika açıklamasına göre 5 Eylül Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Bazı bölgelerde sekiz saati bulacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre 5 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da çeşitli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ'ın duyurusunda kesintilerin hangi ilçelerde ve hangi saat aralıklarında yapılacağına dair detaylar belli oldu. Bazı ilçelerde kesintinin sekiz saate kadar süreceği belirtildi. İşte İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintilerinin listesi.