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Van'da 'torbacı' operasyonu: Zanlılar göz altına aldı

Van'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

09:58 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 11:05 - 22/12/2023 Cuma
DHA
Van'da 'torbacı' operasyonu: zanlılar göz altına aldı
Van'da 'torbacı' operasyonu: zanlılar göz altına aldı

Van'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 15 ile 21 Aralık tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar yapıldı. Yapılan bu Operasyonlarda 224,62 gram sentetik kannabinoid, 0,68 gram metamfetamin, 4,73 gram esrar, ve 4 adet kenevir maddesi ele geçirildi, 12 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.



 





#Van
#Operasyon
#Uyuşturucu
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