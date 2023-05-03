Van'dan Malatya'ya 18 konteyner okul yardımı

"Burada 10 binden fazla vatandaşımız barınıyor. Bir ilçede bulunabilecek tüm imkanlardan daha fazlası burada mevcut. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için devletimizin tüm kurumları canla başla çalışmaya devam ediyor. Burada öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmesi, akranlarıyla vakit geçirebilmesi için okullar kuruldu. Sayın Van Valimiz Ozan Balcı'nın destekleriyle de Malatya'nın birçok bölgesinde konteyner okullar açıldı. Onlardan biri de burası. Birinci sınıftan 12. sınıfa kadar her kademeden öğrenci burada eğitimini alıyor. Halk eğitim kurs merkezi, bilim ve sanat merkezi, özel öğretim ve ana sınıflarında binden fazla öğrenci bir ayı aşkın süredir burada eğitimine devam ediyor."