Van'dan Malatya'ya 18 konteyner okul yardımı

Van Valiliği Malatya'da 18 konteyner okul kurdu.
Van Valiliği Malatya'da öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için 5 ilçede 18 konteyner okul kurdu.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla kente getirilen 305 konteyner ile Doğanşehir, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ ve Kuluncak ilçelerinde 18 noktaya kurulan eğitim merkezlerinde depremzede öğrenciler eğitim görüyor.
Konteyner okullarda ana sınıfı ile özel öğretim ve güzel sanatlar sınıfları bulunuyor. Sınavlara hazırlanan öğrenciler için etüt merkezlerinin bulunduğu alanlarda bilim ve sanat merkezi, halk eğitim kurs merkezi de yer alıyor.
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Battalgazi ilçesindeki Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nin koordinatörlük görevini yürüten Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, kentteki depremzede öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasını amaçladıklarını söyledi.
Battalgazi'de 185 dönümlük alana kurulan konaklama merkezinde 2 bin 200'ün üzerinde konteynerin bulunduğunu belirten Aksoy, şunları kaydetti: