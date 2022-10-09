Vaniköy Camii küllerinden doğuyor.

“Boğaz’ın incisi” olarak nitelendirilen yalı camilerinden halk arasında ‘Vaniköy Camii’ olarak bilinen 357 yıllık Vani Mehmed Efendi Camii’nde, 2 yıl önce çıkan yangının ardından başlatılan restorasyon çalışmalarının yaklaşık yüzde 70’i tamamlandı.
“Boğaz’ın incisi” olarak nitelendirilen yalı camilerinden halk arasında ‘Vaniköy Camii’ olarak bilinen 357 yıllık Vani Mehmed Efendi Camii’nde, 2 yıl önce çıkan yangının ardından başlatılan restorasyon çalışmalarının yaklaşık yüzde 70’i tamamlandı. Yangının ardından kullanılamaz hale gelen caminin restorasyonu 8 Temmuz 2021’de Koruma Kurulu’nca onaylanan restorasyon projesi doğrultusunda başladı. Özenle yürütülen restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan 3,5 asırlık tarihi cami küllerinden doğmaya hazırlanıyor.