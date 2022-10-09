Vaniköy Camii küllerinden doğuyor.

30 dönümlük alanda kurulu olan kalenin batı burcu ve tarihi surları hala ayakta diğer bölümler ise ormanların içinde toprak altında kalmış durumda, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla kalede çalışmalar 1 ay içinde başlanacak.