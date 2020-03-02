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Vanlı hekim: Koronavirüsün ilacını buldum

Van’da 30 yıldır hekimlik yapan Mehmet Kasım Alageyik, koronavirüsü ilacını bulduğunu iddia etti. Yaklaşık 30 yıldır hekimlik yapan Gönül Baharat isimli iş yerinin sahibi Mehmet Kasım Alageyik, dünyanın gündeminde olan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsü ilacını bulduğunu iddia etti.

Haber Merkezi İHA
Mehmet Kasım Alageyik.
Mehmet Kasım Alageyik.

Bitkisel ürünlerle elde ettiği ilacın daha önce kanser, tümör, mide kanseri, astım ve bronşit başta olmak üzere birçok hastalığa çözüm olduğunu ifade eden Alageyik, “Televizyondan öğrendim. Akciğer filmlerini çekiyorlar. Bende filmlerden biraz anlıyorum. Akciğerdeki o virüs; orayı çürütüp, akciğeri devre dışı bırakıyor. Ben de astım, bronşit, akciğer kanserlerini tedavi ettiğim için biliyorum. Bu hastalıklar tedavi oluyorsa, bu da tedavi olur. Yüzde 95, hatta yüzde 100 ilacın korona virüsüne iyi geleceğini diyebilirim” dedi.

Van’da 30 yıldır hekimlik yapan Mehmet Kasım Alageyik, koronavirüsün ilacını bulduğunu iddia etti.


“Herkes sağlığına kavuşsun istiyorum”

Ürettiği ilacın devlet tarafından değerlendirilmesini istediğini vurgulayan Alageyik, “Ben bunu değerlendirmelerini istiyorum. Bana el atsınlar, yardımcı olsunlar, bende bu vatana, bu millete hizmette bulunayım. Bu ilaçların hiçbiri boşuna değildir. İlaçlarımın çoğunu tahlil etmişim ve ona göre tedavi yapıyorum. Kafadan atmıyorum. Devlet yardımcı olsun patentini çıkarayım. Herkes sağlığına kavuşsun istiyorum” ifadelerini kullandı.

Van’da 30 yıldır hekimlik yapan Mehmet Kasım Alageyik, koronavirüsün ilacını bulduğunu iddia etti.

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“İlaç yüzde 100 iyi gelecek”

Korona virüsünün ilacının üç ayrı ilaçtan oluştuğunu belirten Alageyik, “İki tanesi tek ve ayrı otlardan oluşurken üçüncüsünü ise 5 otun karışımından elde ettim. Biri akciğerdeki virüsü öldürürken, biri akciğerdeki mikrobu dışarı atıyor, biri de tahrip olan akciğeri yeniliyor. İlaç yüzde 100 iyi gelecek. Devlet gelsin, vereyim. Test etsinler. Bu ilaçlar 15 ile 20 gün içerisinde hastayı tedavi eder” diye konuştu.

Van’da 30 yıldır hekimlik yapan Mehmet Kasım Alageyik, koronavirüsün ilacını bulduğunu iddia etti.


“Sadece kanserli 500 tane hastam var”

İlaçların korona virüsü dışında birçok hastalığa faydalı olduğunu da sözlerine ekleyen Alageyik, “Sedef hastalığı ve bazı şeker hastalıkları hariç hemen hemen tüm hastalıklara iyi geliyor. Beyin felci, sarılık, sara, kalp ve böbrek yetmezlikleri, prostat, kangren, tümör, mide kanseri, cilt kanseri ve egzamaları, damar tıkanıklığı ile bel fıtığını tedavi ediyorum. Sadece kanserli 500 tane hastam var. Bunun yanında Ankara’daki bir doktorun 16-17 gün ancak yaşayabilir dediği bir hasta geldi. Beyin tümörü 7 santimetreydi ve şuuru gitmişti. Ben 15 günde tedavi ettim, şuuru yerine geldi. 4 ay içerisinde de beyin tümörü, akciğer ve mide kanserinin de olduğu hastayı tedavi ettim. Şimdi sağlığı yerinde ve yaklaşık 80 yaşındadır” dedi.

Hekimliği dedesinden öğrendiğini dile getiren Alageyik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dedem, annem ve halam hekimlik yapardı. Bende onlardan öğrendim. Ürünlerin bir kısmını dağlardan topluyorum. Bir kısmını ‘İran’dan bir kısmını da Mersin’den getiriyorum. Her bölgenin otu ve dolayısıyla ilacı farklıdır. Burada olan Mersin’de olmaz, Mersin’de olan burada olmaz. Onun için dışarıdan getiriyorum. Bazı ilaçlar tek ottan oluşurken bazı ilaçlar ise 5-6 ottan oluşuyor. Kaynatarak suyunu süzüyorum. Daha sonra buzdolabında muhafaza edip hastalara tarif ederek veriyorum.”

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