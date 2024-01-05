|
Gündem

Sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu çifti tutuklandı

İstanbul'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu çifti tutuklandı.

20:34 - 5/01/2024 Cuma
AA
Sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu çifti tutuklandı.
Sosyal medya fenomeni Kıvanç-Beril Talu çifti tutuklandı.

Haklarındaki dolandırıcılık şikayetiyle dün Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptıkları İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Talu çiftinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Kıvanç ve Beril Talu, sağlık kontrolünden geçirilerek Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan Talu çifti, "Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, her iki şüphelinin de tutuklanmasına hükmetti.




#Anadolu Adliyesi
#Kıvanç Talu
#Sosyal medya fenomeni
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bir gecede beyaza büründü: O ilçede kar nedeniyle 234 yol ulaşıma kapandı!