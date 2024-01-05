'Var Böyle Tipler' kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 150 Milyon liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtığı iddia edilen Sosyal Medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'dan Türkiye'ye gelmelerinin ardından gözaltına alındı.