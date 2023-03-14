Varank'ın babası dualarla uğurlandı

Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde Bakan Varank ve ailesi, taziyeleri kabul etti. Burada öğle vakti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çocukları Bilal Erdoğan, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yanı sıra çok sayıda iş insanı katıldı.