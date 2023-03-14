|
Reklam
Reklam
Gündem

Varank'ın babası dualarla uğurlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'ndeki cenaze töreninde Bakan Varank ve ailesi, taziyeleri kabul etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “84 yıllık hayatında hastanedeki haliyle bile etrafına ışık saçan, neşe saçan ve ümit dolu, umut dolu bir amcamızdı” dedi.

04:00 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Ali Haydar Varank'ın cenaze namazı Fatih Camii'nde kılındı.

Ali Haydar Varank'ın cenaze namazı Fatih Camii'nde kılındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde Bakan Varank ve ailesi, taziyeleri kabul etti. Burada öğle vakti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çocukları Bilal Erdoğan, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yanı sıra çok sayıda iş insanı katıldı.

UMUT DOLU BİR AMCAMIZ

Cenaze namazının kılınmasının ardından söz alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Ben şahsen Ali Haydar amcamızı rahatsızlığı döneminde de annemle aynı dönemde, aynı hastaneden tanıyorum. 84 yıllık hayatında hastanedeki haliyle bile etrafına ışık saçan, neşe saçan ve ümit dolu, umut dolu bir amcamız” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, tabutun cenaze aracına yerleştirilmesine yardım ettikten sonra cenaze aracına bindi. Ali Haydar Varank'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Trabzon'un Of ilçesinin Gürpınar köyünde 1939 yılında doğan Ali Haydar Varank, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Varank, 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminde oğlu Prof. Dr. İlhan Varank'ı şehit vermişti.



#Cenaze
#Ali İhsan Varank
#Mustafa Varank
1 saat önce
default-profile-img
Varank'ın babası dualarla uğurlandı
Bankalar batıyor ABD panikte
Afetlere karşı en hazırlıklı ülke olmak istiyoruz.
Teknoloji gücüne darbe: Önce işten çıkarmalar şimdi banka krizler
Yeniden inşanın karargahı: Dönüşüm Gaziantep’ten yönetilecek
Dörtlü zirve yarın başlıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.