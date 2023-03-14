Varank'ın babası dualarla uğurlandı

Ali Haydar Varank'ın cenaze namazı Fatih Camii'nde kılındı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, son yolculuğuna uğurlandı.
Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde Bakan Varank ve ailesi, taziyeleri kabul etti. Burada öğle vakti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çocukları Bilal Erdoğan, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yanı sıra çok sayıda iş insanı katıldı.
UMUT DOLU BİR AMCAMIZ
Cenaze namazının kılınmasının ardından söz alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Ben şahsen Ali Haydar amcamızı rahatsızlığı döneminde de annemle aynı dönemde, aynı hastaneden tanıyorum. 84 yıllık hayatında hastanedeki haliyle bile etrafına ışık saçan, neşe saçan ve ümit dolu, umut dolu bir amcamız” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, tabutun cenaze aracına yerleştirilmesine yardım ettikten sonra cenaze aracına bindi. Ali Haydar Varank'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Trabzon'un Of ilçesinin Gürpınar köyünde 1939 yılında doğan Ali Haydar Varank, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Varank, 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminde oğlu Prof. Dr. İlhan Varank'ı şehit vermişti.