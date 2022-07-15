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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Vatan koşusu

15 Temmuz şehitlerini anmak için 6 yıldır çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta İstanbul’da “Vatan Koşusu” yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vatan koşusu
Geçtiğimiz hafta İstanbul’da “Vatan Koşusu” yapıldı.

15 Temmuz şehitlerini anmak için 6 yıldır çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta İstanbul’da “Vatan Koşusu” yapıldı. 15 Temmuz Derneği’nin öncülüğünde, İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediyesi, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ÖNDER ve Öncü Spor Kulübü tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Vatan Koşusu kapsamında 251 sporcu ve katılımcı, 251 şehidin isminin yazılı olduğu tişörtlerle Çengelköy 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi’nden Şehitler Makamı’na geldi. Koşu bitiminde şehitler için dua edildi.

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