Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekatı’nda PKK’lı teröristlerin tuzakladığı EYP’nin patlaması sonucu şehit düşen 26 yaşındaki Uzman Çavuş Aygün Çakar, memleketi Samsun Vezirköprü’de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, baba ocağında helallik alınmasının ardından Darıçayalanı İlkokulu bahçesine getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ABİSİNİN KAMUFLAJINI GİYDİ

Güçlükle ayakta duran şehidin ailesini yakınları teselli etti. Törende şehidin kardeşi Şaban Çakar ağabeyinin askeri kamuflajını, halası Fatma Çakır ise üniformasını giydi. Şehidin babası Ahmet Çakar, oğlunun fotoğrafını öperek “Vatan sağ olsun yiğidim” dedi. Bekar olduğu öğrenilen şehit asker, Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından aynı mahalledeki kabristanlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aygün Çakar

Mustafa Çalım

Osmaniye'ye de şehit ateşi düştü

Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı’nda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada Sözleşmeli Er Mustafa Çalım (22) şehit düştü. Şehit Çalım’ın Osmaniye’deki baba evini acı haber ulaştı. Yakınları ve komşuları taziye için şehidin baba evine akın ederken, ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Mustafa Çalım’ın bekar ve 3 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenildi.