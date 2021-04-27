Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Vatan sağ olsun yiğidim
SAMSUN

​Vatan sağ olsun yiğidim

Vatan sağ olsun yiğidim

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Aygün Çakar (26) memleketi Samsun’da toprağa verildi. Şehidin babası Ahmet Çakar, oğlunun fotoğrafını öperek “Vatan sağ olsun yiğidim” diye ağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Vatan sağ olsun yiğidim
Güçlükle ayakta duran şehidin ailesini yakınları teselli etti.

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekatı’nda PKK’lı teröristlerin tuzakladığı EYP’nin patlaması sonucu şehit düşen 26 yaşındaki Uzman Çavuş Aygün Çakar, memleketi Samsun Vezirköprü’de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, baba ocağında helallik alınmasının ardından Darıçayalanı İlkokulu bahçesine getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ABİSİNİN KAMUFLAJINI GİYDİ

  • Güçlükle ayakta duran şehidin ailesini yakınları teselli etti. Törende şehidin kardeşi Şaban Çakar ağabeyinin askeri kamuflajını, halası Fatma Çakır ise üniformasını giydi. Şehidin babası Ahmet Çakar, oğlunun fotoğrafını öperek “Vatan sağ olsun yiğidim” dedi. Bekar olduğu öğrenilen şehit asker, Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından aynı mahalledeki kabristanlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aygün Çakar
Aygün Çakar

Mustafa Çalım
Mustafa Çalım

Osmaniye'ye de şehit ateşi düştü

Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı’nda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada Sözleşmeli Er Mustafa Çalım (22) şehit düştü. Şehit Çalım’ın Osmaniye’deki baba evini acı haber ulaştı. Yakınları ve komşuları taziye için şehidin baba evine akın ederken, ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Mustafa Çalım’ın bekar ve 3 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenildi.

Abone Ol Google News
Vakalarda düşüş sürüyor

Vakalarda düşüş sürüyor

​Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini açıkladı.
İstanbul yine zirvede

İstanbul yine zirvede

​İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı.
Tam kapanma genelgesi

​İçişleri Bakanlığı tüm detayları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı.
Ramazan'ın bereketi<br>bakkallarda yaşanıyor

Ramazan'ın bereketi
bakkallarda yaşanıyor

​Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, sosyal destek paketi ihtiyaç sahiplerine can suyu oluyor.

Thodex soruşturmasında yeni gelişme.

Thodex soruşturmasında yeni detay.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.