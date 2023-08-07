Vatandaşın yolunu müteahhide satmışlar

Çöküşün yaşandığı sokak ve inşaat ile ilgili ise AK Parti Sarıyer Belediye Meclisi üyelerinin 1 yıl önce önerge verdiği ortaya çıktı. AK Partili meclis üyelerinin 4 Temmuz 2022’de verdiği önergede, Sarıyer Ayazağa 105’inci sokakta daha önce de çökme yaşandığına dikkat çekilerek, yaklaşık 100 ailenin kullandığı sokağın, mevzuata aykırı olarak müteahhit tarafından kapatıldığı ve vatandaşların mağdur olduğu ifade edildi. Bunun yanında 7220 ada 15 sayılı parsele verilen ruhsattan dolayı kontrolsüz olarak yapılan inşaat temel kazısı nedeniyle 105’inci sokağın kısmen çökerek kullanılamaz hale geldiği ve bu yola cepheli evlerin çökme tehlikesiyle baş başa bırakıldığı vurgulandı.