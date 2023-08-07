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Vatandaşın yolunu müteahhide satmışlar

Neslihan Önder
04:00 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul Sarıyer.

İstanbul Sarıyer.

İstanbul Sarıyer’de geçtiğimiz gün sabah saatlerinde inşaat alanının yanındaki yolun çökmesi olayının altından skandal çıktı. Olay cumartesi günü Ayazağa Mahallesi 105. Sokak üzerinde meydana geldi. Yapımı devam eden inşaat alanının istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken yol şerit çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

KONTROLSÜZ KAZILDI

Çöküşün yaşandığı sokak ve inşaat ile ilgili ise AK Parti Sarıyer Belediye Meclisi üyelerinin 1 yıl önce önerge verdiği ortaya çıktı. AK Partili meclis üyelerinin 4 Temmuz 2022’de verdiği önergede, Sarıyer Ayazağa 105’inci sokakta daha önce de çökme yaşandığına dikkat çekilerek, yaklaşık 100 ailenin kullandığı sokağın, mevzuata aykırı olarak müteahhit tarafından kapatıldığı ve vatandaşların mağdur olduğu ifade edildi. Bunun yanında 7220 ada 15 sayılı parsele verilen ruhsattan dolayı kontrolsüz olarak yapılan inşaat temel kazısı nedeniyle 105’inci sokağın kısmen çökerek kullanılamaz hale geldiği ve bu yola cepheli evlerin çökme tehlikesiyle baş başa bırakıldığı vurgulandı.

SOKAK NEDEN SATILDI?

Önergede, 105’inci sokağın neden yasaya aykırı olarak müteahhite satıldığı, illa satılacak ise neden burada yaşayan 100 aileye satılmadığı soruldu. Yasaya aykırı olarak gerçekleşen satış ile ilgili belediye tarafından soruşturma başlatılıp başlatılmadığı, gerekli tedbirler ve ilave imalatların neden yapılmadığı da önergedeki sorular arasında yer aldı.



#Sarıyer
#İnşaat
#AK Parti
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