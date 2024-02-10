Vatandaşla ‘dostane’ çözüm

Vatandaş ile kamu arasında uzlaşmazlıklara bakan Kamu Denetçi Kurumu, 18 bin 225 dostane çözüm kararı ile sonuçlandırdı. Kamu Denetçi Kurumu (KDK), 11 yıllık dönemde 226 bin 720 şikâyet başvurusu aldı. 224 bin 928 adet karar veren KDK, 77 bin 318 adet tavsiye kararı alırken, 18 bin 225 dostane çözüm kararı verdi.

2023’TE 19 BİN BAŞVURU

KDK'ye 2023'te ise 19 bin 317 yazılı başvuru geldi. Başvurulardan 19 bin 289 dosya karara bağlandı. En çok başvurunun yüzde 25,86 ile kamu personeline ilişkinken ikinci sırada yüzde 17,59 ile adalet, savunma ve güvenlik konuları, üçüncü sırada ise yüzde 13,2 ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yer aldı.

65 GÜNDE SONUÇLANDIRILIYOR

KDK, 2023 yılında karara bağlanan şikâyet başvuruları değerlendirildiğinde; verilen kararların toplam 2 bin 364 adedi dostane çözüm yoluyla, bin 384 adedi tavsiye, 588 adedi kısmen tavsiye kısmen ret, bin 66 adedi ise ret kararıyla sonuçlandırıldı. 2023 yılında, KDK yapılan başvurularının ortalama dostane çözüm sonuçlandırma süresi 65 gün olarak hesaplandı. Kurum tavsiye kararlarına uyma oranıysa yüzde 75,71 olduğu görüldü.







