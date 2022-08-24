Vatandaşlara büyük kolaylık: 'Aile Destek Mobil Uygulaması'na yoğun ilgi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar uygulama sayesinde sunulan hizmet ve kampanyalar hakkında daha hızlı bilgi alıp, rahatlıkla erişebilecek.

Uygulamada, sosyal hizmetler başlığı altında, çocuk, engelli, yaşlı, aile ve kadına yönelik hizmetler ile yurt dışı, sivil toplum, eğitim ve yayın, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler vatandaşların erişimine sunuluyor.

Afet ve acil durumlarda yararlanılabilen Aile Destek Mobil Uygulaması ile acil durumlarda kişilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik destek sağlanıyor.

Sosyal yardımlar başlığı altında ise vatandaşlar, faydalanmak istediği desteğin şartlarına ve başvuru kanallarına ilişkin bilgilere ulaşabilecek.

"Aile Destek" mobil uygulaması üzerinden e-Devlet aracılığıyla sosyal yardım ve sosyal hizmetlere yapılan başvuruların sonuçlarını da yine uygulama üzerinden öğrenilebiliyor.