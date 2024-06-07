Vatandaşlara yedireceklerdi: Ankara'da sahte gıda maddelerinin satışının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı

"Bundan sonra bu konu çok daha ağırlıklı bir şekilde, hem kolluk kuvvetlerimiz hem gıdadan sorumlu ilgili kurumlarımız tarım müdürlüklerimiz başta olmak üzere tüm piyasalarda satış ve imalat yerlerinde sıklıkla denetlenecek. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayan insanlara yapılması gereken adli bütün işlemler bu yaptıkları maalesef hepimizin yüzünü kızartması gereken fiilleri inşallah en ağır şekilde hak ettikleri şekilde cezalandırılacaktır."