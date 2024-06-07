Vatandaşlara yedireceklerdi: Ankara'da sahte gıda maddelerinin satışının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı

Ankara Valisi Şahin, İvedik Organize Sanayi Bölgesinde operasyon yapılan firma önünde yaptığı basın açıklamasında, "Bu iş yerinde yaklaşık 300 ton civarında sahte gıda maddesi peynir, zeytin, süt ürünleri ve diğer süt ürünlerinden mamül diğer malzemeler ele geçirildi." ifadelerini kullandı.
6 operasyonda 150 ton bozuk gıda
Şahin, ekiplerin, yılbaşından bu yana, devam eden 6 operasyon gerçekleştirdiğini kaydederek, bu kapsamda 150 ton civarında bozuk ya da sahte gıda yakaladıklarını, sorumluların da adalete teslim edildiğini anımsattı.
Burada yakalananların genellikle satış yerlerinde olduğunu aktaran Şahin, mamüllerin nerede nasıl üretildiği konusunda bugün sonuç alıcı başarılı bir neticenin ortaya çıktığını söyledi.
Bozuk gıdalar imha edilecek
Şahin, sorumluların adli mercilere intikal ettirildiğini ve bozuk gıdaların da imha edilmek üzere kamyonlara yüklenerek ilgili yerlere taşındığını belirtti.
Vatandaşlara bozuk ve zamanı geçmiş sahte gıdaları yedirecek kadar insafsızlaşan kişilere karşı verdikleri amansız mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek şunları aktardı:
İnternet ve sosyal medya satışlarına dikkat edin
Sahte Gıdaların ihbarına yönelik vatandaşlara çağrıda bulunan Şahin, "Vatandaşlardan talebimiz özellikle ucuz gıdalara, özellikle internet ve sanal medya üzerinden satışı yapılan gıdalara lütfen dikkat etsinler." dedi
Diğer satış noktalarında satılan ürünlerle aralarında ciddi fiyat farkı olan ürünlere şüpheyle yaklaşılması noktasında uyarıda bulunan Şahin, şunları söyledi: