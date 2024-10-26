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Vatandaştan İlker Başbuğ'a 'FETÖ' tepkisi: Memlekete sızarlarken ne yapıyordunuz?

Vatandaştan İlker Başbuğ'a 'FETÖ' tepkisi: Memlekete sızarlarken ne yapıyordunuz?

18:3826/10/2024, Cumartesi
G: 26/10/2024, Cumartesi
DHA
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Vatandaş ile 'Gülen' tartışmasına giren İlker Başbuğ.
Vatandaş ile 'Gülen' tartışmasına giren İlker Başbuğ.

Antalya Kitap Fuarı'nda eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un da katıldığı etkinlikte söz alan vatandaş, "Ergenekon'dan hapse tıkılınca oyuncağı alınmış çocuk gibi ağladınız. Fetullah Gülen bütün memlekete sızarken siz ne yapıyordunuz?" diye sordu. Vatandaşın fikrine saygı duyduğunu belirten Başbuğ, yazdığı kitabı okumasını tavsiye etmekle yetindi. Görevliler tepki nedeniyle vatandaşı salondan çıkardı.

Antalya Kitap Fuarı'nda söyleşiye katılan 26'ncı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a, söz alan vatandaş tepki gösterdi.

"Memleketi FETÖ'ye teslim ettiniz"

Söyleşiye katılan Ahmet Önder, Başbuğ'a,
"Okumanın önemi tartışılmaz ama okumuş, ahlakı bozuk insanlar sıradan, köylü insanların verdiği zararın milyonlarca katını verdi. Siz yıllarca asker oldunuz, Genelkurmay Başkanı oldunuz. Neticesinde bu memleketi FETÖ'ye teslim ettiniz. Ergenekon'dan hapse tıkılınca oyuncağı alınmış çocuk gibi ağladınız. Fetullah Gülen bütün memlekete sızarken siz ne yapıyordunuz? Kemalist askerler neden grup kurmadınız?"
dedi.

Kitabını tavsiye etmekle yetindi

Bunun üzerine İlker Başbuğ,
"Fikirlerine saygı duyuyorum. Ne dedim başta? 'Okumak' değil mi? 'Ergenekon'dan Çıkış' diye bir kitap var. Al onu oku, ondan sonra konuşalım"
yanıtını verdi.

Önder görevliler tarafından salondan çıkarıldı.



#İlker Başbuğ
#FETÖ
#Fetullah Gülen
#Antalya
#Kitap Fuarı

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