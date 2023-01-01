İlker Başbuğ’un beraat gerekçesi açıklandı

"İncelenen dosyada, dava konusu sözlerin bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etme mahiyetinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçuna sebebiyet vereceği, ancak bu ifadelerin müştekilerin şahsına yönelik olduğunun anlaşılamadığı, dolayısıyla TCK’nin 126. Maddesi’nde öngörülen matufiyet şartının bulunmadığı kanaatine varılmıştır."