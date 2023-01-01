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İlker Başbuğ’un beraat gerekçesi açıklandı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti milletvekillerine hakaret iddiasıyla yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un beraatine ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda, Başbuğ’un tüm aşamalardaki savunmalarında bu sözleri müştekilere yönelik olarak sarf etmediğini beyan etmesine dikkat çekildi.
13:50 . 18/01/2023 Çarşamba
IHA
İlker Başbuğ

İlker Başbuğ

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un 28 Ocak 2020’de katıldığı bir televizyon programında askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliği ile ilgili iddiaları üzerine teklifin altında imzası bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, milletvekilleri Mustafa Elitaş, Ahmet Aydın, Abdurrahman Müfit Yetkin, Mehmet Ceylan ve Yahya Doğan dava açmıştı. Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada Başbuğ’a beraat kararı verildi.

Şikayetten vazgeçtiler

Açıklanan gerekçeli kararda, "Sanığın tüm aşamalardaki savunmalarında bu sözleri müştekilere yönelik olarak sarf etmediğini beyan etmiş olduğu, ifadelerinde müştekilerin isimlerinin geçmiyor olduğu, bu sözlerin müştekilerin şahsına yönelik bulunduğuna dair duraksanmayacak bir durum olmadığı, müştekilerin de bu sözlerin kendilerine yönelik olmaması nedeniyle şikayetlerinden vazgeçmiş oldukları anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Kararda, ayrıca şu hususlara yer verildi:

"İncelenen dosyada, dava konusu sözlerin bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etme mahiyetinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçuna sebebiyet vereceği, ancak bu ifadelerin müştekilerin şahsına yönelik olduğunun anlaşılamadığı, dolayısıyla TCK’nin 126. Maddesi’nde öngörülen matufiyet şartının bulunmadığı kanaatine varılmıştır."



#ilker başbuğ
#bekir bozdağ
#adalet bakanlığı
#mahkeme
#dava
24 dakika önce
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İlker Başbuğ’un beraat gerekçesi açıklandı
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