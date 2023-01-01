İlker Başbuğ’un beraat gerekçesi açıklandı

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İlker Başbuğ
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un 28 Ocak 2020’de katıldığı bir televizyon programında askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliği ile ilgili iddiaları üzerine teklifin altında imzası bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, milletvekilleri Mustafa Elitaş, Ahmet Aydın, Abdurrahman Müfit Yetkin, Mehmet Ceylan ve Yahya Doğan dava açmıştı. Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada Başbuğ’a beraat kararı verildi.
Açıklanan gerekçeli kararda, "Sanığın tüm aşamalardaki savunmalarında bu sözleri müştekilere yönelik olarak sarf etmediğini beyan etmiş olduğu, ifadelerinde müştekilerin isimlerinin geçmiyor olduğu, bu sözlerin müştekilerin şahsına yönelik bulunduğuna dair duraksanmayacak bir durum olmadığı, müştekilerin de bu sözlerin kendilerine yönelik olmaması nedeniyle şikayetlerinden vazgeçmiş oldukları anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Kararda, ayrıca şu hususlara yer verildi: