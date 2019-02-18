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İSTANBUL

Vatansız kardeşler

Azerbaycan’dan annesi ile birlikte 12 yıl önce Bursa’ya gelen Sabir Bağırov ve Zaminkar Bağırov kardeşler, ülkelerinde nüfus cüzdanı çıkaramadıkları için geçen zaman içinde Türkiye vatandaşlığı alamadı. Kimliksiz Azerbaycan’a da gidemeyen iki kardeş, vatansız kaldı. Sağlık ve eğitim hakkından yararlanamayan, sigortalı bir işte çalışamayan kardeşler yetkililerden yardım istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sabir Bağırov (Önde) ve Zaminkar Bağırov (Arkada)
Sabir Bağırov (Önde) ve Zaminkar Bağırov (Arkada)

Azerbaycan’da yaşayan Sabir Bağırov (21) ve Zaminkar Bağırov (19), babasından ayrılan annesiyle birlikte 12 yıl önce Bursa’ya taşındı. Anneleri burada bir Türk ile evlendi. Bağırov kardeşler daha sonra birlikte ayrı bir eve çıktı. İki kardeş, günübirlik işlerde çalışarak geçimlerini sağlıyor. Azerbaycan kanunlarına göre 15 yaşından önce nüfus cüzdanı verilmediği için o yaşa kadar doğum belgesi ile resmi işlemlerini halleden Bağırov kardeşler, Türkiye’ye göç ettiklerinde de vatandaşlık alamadı. Bağırov kardeşler kimlik belgeleri olmadığı için Türkiye’den Azerbaycan’a da çıkış yapamayınca, vatansız kaldı.

Sabir Bağırov ve Zaminkar Bağırov kardeşler, Azerbaycan kanunlarına göre 15 yaşından önce nüfus cüzdanı verilmediği için o yaşa kadar doğum belgesi ile resmi işlemlerini hallediyordu.

AZERBAYCAN’A GİDEMİYORLAR

  • Zaminkar Bağırov, vatansız oldukları için sosyal haklarının da olmadığını belirterek Türkiye’de yaşadıkları süreci şöyle anlattı: “2007 yılında ağabeyim ve annemle beraber Türkiye’ye geldik. Şu an 19 yaşındayım. Biz Azerbaycan’dan buraya doğum belgesiyle geldik, Azerbaycan kanunlarına göre de 15 yaşını doldurmadan kimlik alamıyorduk. Annemin burada evlendiği adamla anlaşamadık ve 5 sene önce ağabeyimle beraber evden ayrıldık. Kimliğimiz olmadığı için fabrikaya giremiyoruz, sigortamız olmuyor, hastaneden yararlanamıyoruz. Bizi sürekli çeşitli kurumlara gönderiyorlar ancak her biri, bir diğerine gönderiyor ve hiçbirinden karşılık gelmiyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kimliğimizi almak istiyoruz, burada askerliğimizi yapmak istiyoruz. Şu an yararlanamadığımız tüm imkanlardan yararlanmak istiyoruz.”

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HAYAT
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