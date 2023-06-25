Ve Akşener masadan ayrıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 3. Olağan Kurultayı’nda yaptığı konuşmada CHP başta, eski ortaklarını yerden yere vurdu. Parti teşkilatlarına ve kendisine muhalif isimlere “Saygısızlar” ve “Kahrolun, kahrolun, kahrolun” ifadeleriyle seslenen Akşener, konuşma süresince öfkesini gizleyemedi. 6’lı Masa’dan bir kez kalkan ve daha sonra geri oturmak zorunda kalan Akşener, sözleriyle masayı bir kez daha dağıttı. HDP üzerinden CHP’ye gönderme yapan Akşener, İstanbul seçimlerine de değindi.

ÖMER SEYFETTİN’İN ‘DİYET’İNE DÖNDÜ

CHP’den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük hatası olduğunu söyleyen Akşener, “Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar” dedi. Akşener, “Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum ama o 15 milletvekilinin bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin’in diyetine döndü bu iş” ifadelerini kullandı.

KAHROLUN, KAHROLUN, KAHROLUN!

Akşener’in hedefinde parti içi muhalefet de vardı. Kurultayda tek aday olan Akşener özetle şunları söyledi: Hiçbir düşmanım, hiçbir rakibim beni hapse atmayı isteyenler dahil benimle ilgili asla iddia etmedikleri, söylemedikleri pis iftiralara şahit oldum. Kahrolun, kahrolun, kahrolun. Vallahi affetmeyeceğim! Bana iki şey bu ülkede söylenemedi. Kendi arkadaşlarım söyledi. Affetmeyeceğim, hesaplaşacağız. 20 Eylül 2020’de döndüm, 100 kişilik başka insanların da aday olabileceği bir yarı çarşaf yaptım, onda da kimseyi mutlu edemedim. Ağır çirkinlikler yaşadım. Kurultaylar hesaplaşma yeridir. Ben hesap vereceğim, siz de hesap vereceksiniz. Artık bu partide şımarıklık bitmiştir. Hadsizlik, saygısızlık bitmiştir! Herkes haddini bilecek. Bundan sonra partimize saygısızlık eden, zarar vermeye kalkışan herkes hakkında bizzat gereğini ben yapacağım ben.

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM

Bu parti seçime girebilsin diye CHP’den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Savaşmalıydık, bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik, girmiyorsak da gereğini yapmalıydık. Savaşmadık! 15 vekil istedik, Kılıçdaroğlu’na bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin’in diyetine döndü bu iş. Biz, psikolojik olarak kendimizi çok kötü hissettik. Ben kendimi çok aşağılanmış hissettim. Çok çaresiz hissettim. Savaşmadık, ben savaşı severim. Ben canımla, kafamla, kellemle top oynamayı severim. Yapamadık. 15 milletvekili almak bize kuyruk siyasetine mal oldu! Ama eğriye eğri, doğruya doğru.

SİZE HAYATTA BAŞARILAR

Kılıçdaroğlu’ndan randevu aldım gittik. İki parti yerel seçimlere birlikte gitmeyi teklif ettik, sonuçta bir başarı çıktı. Beni en çok etkileyen, üzen ne oldu biliyor musunuz? İstanbul’un seçimini biz değil HDP kazandırdı. Bilmem nereyi biz değil HDP kazandırdı. Bugün hesaplaşıyoruz, hesap veriyorum, hesap soracağım sonra. Birdenbire olağan şüpheli Meral Akşener ve İYİ Parti gündeme geldi. Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. Yani 45 ilde Sayın Mansur Yavaş’la büyük çoğunluğu olan, CHP’den bir kişinin çağrılmadığı, sadece kendi seçmenimizin yer aldığı mitingler yaptık. 54 noktada bizzat çalıştık. Biz çalışmamışız o yüzden kaybedilmiş seçim. Şehirlerde vekil adaylarımız 1 oy Meral’e 1 oy Kemal’e diye oy istediler. Bütün bunlara bakınca ‘insafınız kurusun’ derler! Anlıyorum, eşitlemeye çalışıyorsunuz, korktunuz dengeliyorsunuz. Aynı “İstanbul’un kazanılmasının sebebi HDP’dir” dediğiniz gibi, iyi, bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum.

Kurultaydan notlar

* Akşener, 24 oyun geçersiz sayıldığı Genel Başkanlık seçiminde bin 151 oyun bin 127’sini alarak, yeniden Genel Başkan seçildi.

* Kurultay “Rotamız net, pusulamız millet” sloganıyla yapıldı.

* Kurultaya, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, başkanlık etti.

* Sadece delegelerin katıldığı kurultaya siyasi partiler de davet edilmedi.

* Sessiz sedasız yapılan kongrede salona pankart dahi asılmadı. Kongereye gönderilen tebrik telgrafları da okunmadı. Akşener konuşurken sadece 3 kez ‘Milletin umudu Akşener’ sloganı atıldı.

* Kongreye sadece 3 çelenk gönderildi. Çelenklerden birinin sahibi CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a aitti.

* Akşener’in konuşmasının ardından kapı önünde bekleyen partililer “Bay Bay Kemal” sloganı attı.

Sorumluluğu alıyorum

Bizim medyamız yoktur. Muhalif medya da bizim değildir. Muhalif medyanın mensupları da bizim değildir. Youtuber konumunda olan hiç kimse bizimle beraber, bize insaflı değildir. Önemli olan reytingdir, tıklamadır. Bize hakaret edilmenin, bize insafsızlık edilmenin, bize yanlış yapmanın hiçbir yaptırımı yoktur. Dolayısıyla biz yapayalnız sadece milletiyle el sıkışmış, milletinin dışında yanında yöresinde hiç kimsenin bulunmadığı Türkiye’de tek siyasi organizasyonuz. Eğer memnun olacaksa bu muhteremler, ağızlarından tükürükler saçarak konuşan bu insanlar evet kardeşim sorumluluğu alıyorum. Ne kadar büyük bir insanmışım ki Cumhurbaşkanlığı’nın kazandırılması da kazandırılmaması da benimmiş. Aldım kabul ettim başıma koydum. Evet bir dahaki sefere söz kazandıracağım.

Milliyetçilik kim, siz kim?

Temayülde geride çıkan arkadaşlarımız, sıra satmaktan tut, her türlü ahlaksızlığı öne koyan açıklamalar yaptılar. Sonuç, arkadaş 17’de çıkmış. Tüh tüh özür dilerim çıkaramadım 1’de sizleri. Kusura bakmayın. Madem kurucusunuz, madem bilmem hangi görevdesiniz. Niçin kardeşim siz bugüne kadar o üyenin kendisine ulaşmadınız, teşkilatlarına ulaşmadınız da ‘Bana yar olmayan kara toprağın’ diyen, partimizi yerle bir eden, partimizi yandaş televizyonlarda bizimle ilgili ahlaksız görüşleri olan yerlerde partimizi her türlü iftiranın karşısında bıraktınız? Siz kim, Türk milliyetçiliği kim? Siz kim Türkiye kim, siz kim Türklük kim? Saygısızlar.”

Çıray: Lâfügüzaf!

Akşener’in konuşması sırasında hedef aldığı isimlerden sosyal medya paylaşımları geldi. İYİ Parti’den sırasını beğenmediği için önce milletvekilliği adaylığından çekilen, seçimden sonra da partiden istifa eden Aytun Çıray, “Vatan millet Sakarya... Ama... FETÖ’cü adaylar. Gerisi lafügüzaf!” paylaşımı yaptı.







