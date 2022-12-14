Veliler dikkat: Özel okul ücretleri için emsal niteliğinde karar

Özel okul ücretlerine bu yıl için yüzde 36,72’lik artış sınırı getirildi. Bu oranı düşük bulan bazı özel okullar, velilerden yemek, kırtasiye, kıyafet ve servis gibi hizmet ve ürünlerden ek ücret talep etmeye başladı. Duruma tepki gösteren ve ek ödemeyi yapmayı kabul etmeyen velilere, bazı özel okul yönetimleri tarafından öğrencinin kaydının yenilenmeyeceği bildirildi.

Bursa'daki bir özel okulda da aynı sorun yaşanınca, durum yargıya taşındı. Çocuğu bu yıl 4'üncü sınıfa giden Murat Ç., erken kayıt sözleşmesine aykırı olarak talep edilen yemek ve kırtasiye ücretini ödememek için, avukatı Gürkan Sürer aracılığıyla Bursa 3'üncü Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı.

REKLAM

'OKUL HER AY BORÇ MESAJI GÖNDERİYOR'

Ekim ayında, açılan davanın karar duruşmasında konuşan Murat Ç., "Öğrenci olan çocuğum okula devam etmektedir. Ağustos ayında bize ek ücret talebiyle ilgili mesaj gönderildi. Onun haricinde okul tarafından herhangi bir işlem yapılmadı. Çocuğum okula devam etmektedir. Ancak, aylık düzenli olarak borçlu olduğuma dair okul tarafından mesajlar tarafıma gelmektedir" dedi.

Özel okulun avukatı ise yaptığı savunmada davanın reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, tarafları sulh ve ara buluculuğa teşvik etti. Davalı, davacı vekilleriyle öğrenci velisi sulh durumları olmadığını belirterek ara bulucu istemedi.

MAHKEME 'BORCU YOKTUR' DEDİ

Kararını açıklayan Bursa 3'üncü Tüketici Mahkemesi hakimi, davacı öğrenci velisinin, 2022-2023 eğitim öğretim yılı öğrenci kayıt sözleşmesine dayalı olarak talep edilen, 5 bin 500 TL'lik ek ücret borcunun olmadığına hükmetti.

REKLAM

Karara göre; özel okul yönetimi, erken kayıt yaptıran Murat Ç’den dönem içinde 'yemek ve kırtasiye gideri' adı altında ek ücret talep edemeyecek.

Kararın, emsal niteliğinde olduğunu söyleyen avukat Gürkan Sürer, "2022-2023 eğitim öğretim yılı için öğrenci velilerinden yemek ve kırtasiye ücretleriyle ilgili, anlaşmanın haricinde ek bir ücret talep ediliyor. Müvekkilim, artan maliyetlerden etkilenmemek için erken kayıt yaptırdı. Söz konusu talep sözleşmeye açıkça aykırı olduğu gibi yasal mevzuata da aykırı. Konuyla ilgili biz de dava açtık. Daha önce yapılan sözleşmeye aykırı bir ek ücret talep edilemez diye. Buna ilişkin olarak tüketici mahkemesinden müvekkilin borcu olmadığına dair, bir ilam aldık. Emsal niteliğinde bir ilam oldu" dedi.

'BU İLK KARAR'

Kararın emsal niteliğinde olduğuna dikkat çeken Sürer, "Bu kararla birlikte ek ücretleri ödemeyenler bakımından, aynı şekilde bizim yaptığımız gibi bir başvuru yaptıklarında bu ücreti ödememeleri gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Bu ilk çıkan karar. Emsal niteliğinde oldu bir anlamda. Bu da tabi tüm velileri ilgilendiren bir boyut" ifadelerini kullandı.

REKLAM

HAYAT Yargıtay'dan ikinci el araçlar için emsal karar: Bilmese de satıcı sorumlu

HAYAT Yargıtay'dan emsal karar: Apartman aidatı ödemeyenin sayacı sökülemeyecek

FOTOĞRAF 6 Dosyadaki bilgilere göre, bir dönem beraber yaşayan çift, 2013te Piraye, 2015te ise gözü kör olan Cingöz adını verdikleri kedileri sahiplendi ancak çiftin beraberliği 2016da sona erdi. Ayrılmalarının ardından gayrimenkul danışmanı olan davacı erkek, kedilerin kendisine verilmesi talebiyle dava açtı. C.O, dava dilekçesinde kendisine yeni ev bulana ve düzenini sağlayana kadar kedileri eski kız arkadaşına bıraktığını, bu dönemde davalı kadın evde olmadığında da onları görmeyi sürdürdüğünü belirtti. Pirayenin sosyal sorumluluk projesi 4 Duvar 1 Yuva için ilham kaynağı olduğunu, proje kapsamında satılan her portföyün satışından elde edilen danışmanlık ücretinin bir kısmıyla barınaklarda sahiplendirilmeyi bekleyen hayvanların mama ihtiyacının karşılandığını kaydeden davacı, 2018de düzenini sağlamasının ardından kedileri almak üzere mesaj attığını ancak Kediler artık bende yanıtını aldığını ifade etti. Davacı, mahkemeden Piraye ve Cingözün kendisine vermesini istedi. Davalı kadın ise cevap dilekçesinde Pirayeyi birlikte sahiplendiklerini, bulunduğunda ölmek üzere olan Cingözün tedavi masraflarını ise kendisinin üstlendiğini anlattı. Kedilerin yaşamları boyunca kendisinden sadece 5 hafta ayrı kaldığını belirten kadın, kedilerin eski erkek arkadaşına ait olduğu ve onlara geçici olarak bakacağı yönünde anlaşmalarının bulunmadığını kaydetti ve davanın reddini talep etti. İstanbul 30. Asliye Hukuk Mahkemesi, yargılama sırasında kedilerin halihazırdaki yaşam koşullarına, birbirlerinden bağımsız yaşayıp yaşayamayacaklarına ve ayrılmaları halinde psikolojilerinin nasıl etkileneceğine ilişkin veteriner bilirkişiden rapor hazırlamasını istedi. Bilirkişi, raporunu hazırlarken kedileri kadının evinde inceledi. Kedilerin mevcut yaşam alanında bütün ihtiyaçlarının karşılandığını, sağlıklarının yerinde olduğunu belirten bilirkişi, hayvanların yaşam alanlarının sık sık değiştirilmesinin stres oluşturacağını, Pirayenin ortam değişikliğine kısa sürede alışabileceğini ancak kör olması nedeniyle Cingözün alışmasının zor olacağını bildirdi. Mahkeme, yargılama sonucunda erkek davacının açtığı davayı reddetti. Gerekçeli kararda Hayvanları Koruma Kanununa göre hayvanların yaşam, beslenme, bakım ve kötü muameleye tabi tutulmama haklarına sahip olduklarına işaret edilerek, Hayvanlar canlıdır ve yeme, içme, barınma gibi temel gereksinimleri vardır. Hayvanların manevi yetenekleri hususunda şu anda her şey bilinememekle birlikte, en azından duyarlı oldukları ve tıpkı insanlar gibi acı ve sevinç hissettikleri belirtilmektedir. denildi. Dosyadaki bilgilere göre Piraye ve Cingözün taraflarca müşterek şekilde sahiplenildiğine yer verilen kararda, bu durumda taraflar ayrılana kadar kedilerin tarafların müşterek mülkiyetinde olduğu kaydedildi. Tarafların evlerini ayırmalarından sonra ise kedilerin bakımı ile davalı kadının ilgilendiği, masraflarını da karşıladığı belirtilen kararda, kedileri geçici olarak bıraktığını ve düzenini sağladıktan sonra geri alacağını savunan davacı erkeğin, bu dönemde kedilerin bakımı için gerekli maddi desteği vermediği ifade edildi. Kararda, Davacı taraf, kedileri davalının zilyetliğinde bırakmış ve oldukça uzun bir süre kedilerin bakımı ve ihtiyaçları ile ilgilenmemiştir. Bu halde davalı tarafın Piraye ve Cingöz üzerinde mülkiyet hakkını kazanmış olduğunun kabulü gerekmektedir. denildi. Davalı kadının avukatı Oğuzhan Bostanoğlu, kararı şöyle değerlendirdi: Her ne kadar söz konusu dava taşınırın teslimi hükümlerine tabi olsa da uluslararası sözleşmeler ve hakimin de vicdani takdiri ve konuya bir velayet davası gibi bakması neticesinde Cingöz ve Pirayenin müvekkilde kalması yerinde bir karardır. Kediler, müşterek sahiplenilse de sahiplenildikten sonra uzun yıllar davacı tarafın kedilerin hiçbir giderine katılmaması ve kedilerle ilgilenmemesi, mülkiyet hakkından vazgeçtiği anlamına gelmektedir. Müvekkilse aksine bilirkişi raporu ile de sabit olduğu üzere kedileri çocuğu gibi korumuş, gözetmiş ve tüm masraflarını tek başına üstlenmiştir. Karar yerinde bir karar olmakla birlikte evli çiftlerin veya sevgililerin birlikte sahiplendikleri hayvanlarla ilgili emsal teşkil edecek niteliktedir. Mahkemeden 'kedilerin velayeti' davasında emsal karar: 'Piraye' ve 'Cingöz'ün psikolojisi gözetildi İstanbul 30. Asliye Hukuk Mahkemesi, "Piraye" ve "Cingöz" adlı kedilerin ayrılan sevgililerden hangisinde kalacağına yönelik davada veteriner bilirkişiden "kedilerin mevcut koşullarına ve ayrılmaları halinde psikolojilerinin nasıl etkileneceğine" ilişkin rapor aldı. Kedilerin, daha uzun süre yanında kaldıkları kadına bırakılmasına hükmeden mahkeme, gerekçeli kararında hayvanların da duyarlı olduklarına ve insanlar gibi acı ve sevinç hissettiklerine yer verdi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





FOTOĞRAF 9 Bursa’da 1984’te evlenen çift, şiddetli geçimsizlik sebebiyle 4. Aile Mahkemesi kararıyla boşandı. ORTAK HESAPTAKİ PARAYI İSTEDİBoşanma kararının kesinleşmesinin ardından davacı kadın, babasından miras kalan ancak kocasıyla açtığı ortak hesaba yatırılan paranın tahsilini istedi. KOCASI MİRAS PARASINI HABERSİZ HARCAMIŞDavalı kocanın, kendisine bilgi vermeksizin hesaptan yüklü miktarda para çektiğini anlatan davacı kadın, bu paranın davalı tarafından sebebi bilinmeyecek şekilde harcandığını veya saklandığını öne sürdü. 138 BİN TLSİNİN TAHSİLİ İSTEDİBaşka bir banka şubesinde bulunan ortak hesaptan ve kredi kartlarından davalı tarafından yüklü miktarda para çekildiğinin sonradan tespit edildiğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 138 bin TL’nin tahsilini talep etti. Davalı, davanın reddini diledi. Davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı koca temyiz edince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi. MİRAS ORTAK DEĞİL KİŞİSEL MALDIREmsal nitelikteki kararda; mirastan kalan paranın ortak hesaba yatırılsa dahi kişisel mal hükmünde olduğuna dikkat çekildi. Kararda şu ifadelere yer verildi: Davacı taraf müşterek hesaptaki paranın ölen babasından intikalen gelen taşınmazın satışından elde edilen para olduğunu ileri sürmüştür. Davalı ise bu olguyu kabullenerek, davacıya babasından gelen ve müşterek hesaba yatırılan bu paranın gerek müşterek çocukları gerekse ortak evleri için kullandıkları savunmasında bulunmuştur. Mahkemece, müşterek hesaptaki paranın davalı tarafından çekildiği, bu paranın tarafların müşterek çocuğunun sünnet düğünü için harcandığı ve ortak evin tadilatı için kullanıldığı yönündeki davalı savunmasının kanıtlanamadığı gerekçesi ve yarı yarıya sorumluluk esası benimsenerek davanın kısmen kabulüne hükmetmiştir. Bilindiği üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 2202. maddesine göre, bir eşin miras ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri kişisel mal kabul edilmektedir. Mahkemenin de kabulünde olduğu üzere, müşterek hesaptaki para, davacıya ölen babasından intikalen gelen kişisel malvarlığı olup, bunun müşterek hesaba yatırılmış olması, bu paranın niteliğini değiştirmeyecektir. Davalı tarafından çekildiği dosya ile sabit olan paranın evlilik birliğine özgülenerek harcandığı davalı tarafından ispatlanamamıştır. Hal böyle olunca, müşterek hesaptaki paranın tamamının davacıya ait kişisel mal varlığı kabul edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, kararın bozulması gerekmiştir. Yargıtay'dan milyonlarca evli çifti ilgilendiren emsal karar: Miras ortak mal sayılmayacak Yargıtay'dan, eşlerden birine mirastan kalan parayla ilgili emsal niteliğinde bir karar çıktı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



