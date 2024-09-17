Velilerin yüzde 43’ü bağış yaptı

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte devlet okullarına bağış ücretleri de yeniden gündem oldu. Öğrencilerin kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik olarak yapılmasına rağmen bazı okullar velilerden bağış yapmalarını istiyor. Araştırma şirketi Areda Survey’in Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Okula Dönüş Araştırması'na göre, çocuğunu devlet okuluna kaydettiren velilerin yüzde 43’ü okula bağış ücreti ödediğini ifade etti. Yüzde 57’si ise böyle bir ücret ödemediğini söyledi. Araştırmada velilere artış gösteren kırtasiye masrafları da soruldu. Kırtasiye masraflarıyla ilgili velilerin yüzde 94,8’i fiyatları “olması gerekenin üzerinde” buldu. Bazı özel okullardaki fahiş fiyatlı kırtasiye ve ek kaynak malzemelerine yönelik Millî Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı incelemeyi ise velilerin yüzde 60,1’i olumlu ancak geç kalınmış bir karar olarak gördü.