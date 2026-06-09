Venüs ve Jüpiter buluştu: Van’da gözler gökyüzüne çevrildi

Gökyüzü meraklıları ve Van halkı, dün akşam saatlerinde eşine az rastlanır bir doğa olayına tanıklık etti. Güneş sisteminin en parlak iki gezegeni olan Venüs ve Jüpiter, Van semalarında yan yana gelerek adeta bir görsel şölen sundu. Batan güneşin ardından batı ufkunda beliren iki dev gezegen, temiz Van havasının da etkisiyle çıplak gözle muazzam bir netlikle izlendi. Halk arasında "Çoban Yıldızı" olarak da bilinen Venüs’ün yoğun parlaklığına, güneş sisteminin devi Jüpiter’in eşlik etmesi, kentte heyecan yaşattı. Van Ferit Melen Havalimanı’ndan kalkan uçaklar bu iki yıldızın yanından geçmesi orta ayrı bir güzellik kattı.