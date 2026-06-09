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Venüs ve Jüpiter buluştu: Van’da gözler gökyüzüne çevrildi

Venüs ve Jüpiter buluştu: Van’da gözler gökyüzüne çevrildi

00:549/06/2026, Salı
IHA
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Venüs ve Jüpiter Van semalarında yan yana görüntülendi.
Venüs ve Jüpiter Van semalarında yan yana görüntülendi.

Güneş sisteminin en parlak iki gezegeni Venüs ve Jüpiter, Van semalarında yan yana görünerek gökyüzü tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı. Gün batımının ardından batı ufkunda parlayan iki gezegen, temiz hava koşullarının da etkisiyle çıplak gözle net şekilde izlenirken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Van’da akşam saatlerinde gökyüzünde aynı hizada görülen Venüs ve Jüpiter, vatandaşlara görsel şölen yaşattı. Gün batımının ardından batı ufkunda parlayan iki gezegen, Van semalarını süsleyen en dikkat çekici gök olaylarından biri olarak objektiflere yansıdı.

Gökyüzü meraklıları ve Van halkı, dün akşam saatlerinde eşine az rastlanır bir doğa olayına tanıklık etti. Güneş sisteminin en parlak iki gezegeni olan Venüs ve Jüpiter, Van semalarında yan yana gelerek adeta bir görsel şölen sundu. Batan güneşin ardından batı ufkunda beliren iki dev gezegen, temiz Van havasının da etkisiyle çıplak gözle muazzam bir netlikle izlendi. Halk arasında "Çoban Yıldızı" olarak da bilinen Venüs’ün yoğun parlaklığına, güneş sisteminin devi Jüpiter’in eşlik etmesi, kentte heyecan yaşattı. Van Ferit Melen Havalimanı’ndan kalkan uçaklar bu iki yıldızın yanından geçmesi orta ayrı bir güzellik kattı.



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