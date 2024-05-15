Vergi davalarında alt limit 920 bin lira

Adalet Bakanlığı tarafından taslak çalışması tamamlanan yeni düzenlemeyle, Danıştay dava daireleri ile bölge idare mahkemelerince vergi davaları ve tam yargı davalarının alt limiti yükseltilecek. Mevcut yasada alt limiti 100 bin lira olan vergi davaları için alt sınır 920 bin lira ve üstü olarak belirlendi. Düzenlemeyle, konusu 270 bin lirayı aşıp 920 bin lirayı aşmayan tam yargı davaları ve idari işlemler hakkında açılan ve istinaf kanun yolu incelemesinde kaldırma kararı üzerine yeniden karar verilen davalar da Danıştay dava daireleri ile bölge idare mahkemelerince görüşülecek.