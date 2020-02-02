Gündem Vergiden 8,3 kat fazlası harcandı
POLİTİKA

Vergiden 8,3 kat fazlası harcandı

İletişim Başkanlığı son 17 yıldaki deprem harcamaları ile ilgili paylaşım yaptı. 2003-2020 arasında 6 büyük depremin yaşandığı Türkiye’de bu sürede toplanan deprem vergilerinin 147,2 milyar lira olduğu, yapılan harcamanın ise 1,21 trilyon liraya ulaştığı anlatıldı. Bu da vergiden 8,3 kat fazla harcama yapıldığı anlamına geliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

İletişim Başkanlığı, Twitter hesabından 2003-2020’de deprem bölgelerine yapılan harcamalara ilişkin paylaşımda bulundu. “Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde eğitim, sağlık, ulaştırma, kentsel dönüşüm, turizm, güvenlik, adalet, afet ve acil yardım ile sanayi altyapısı gibi birçok alanda deprem yardım ve yatırımları artarak devam ediyor. Çünkü biz, birlikte Türkiye’yiz.” ifadelerine yer verilen mesajda bir de video paylaşıldı.

147,2 MİLYAR LİRA TOPLANDI

Videoda 2003-2020’de toplam deprem vergilerinin 147,2 milyar lira olduğu, aynı dönemde deprem bölgelerine yapılan toplam harcamanın ise 1,21 trilyon liraya ulaştığı, bu şekilde toplanan vergiden 8,3 kat fazla harcama yapıldığı belirtildi. Paylaşımda 1999’da yaşanan Marmara ve Düzce depremleri, 2003’teki Bingöl depremi, 2010’daki Elazığ depremi, 2011’deki Kütahya ve Van depremlerinin neden olduğu yaraların sarılması için yapılan harcamalar aktarıldı.

İŞTE HARCANAN RAKAM

  • Depremlere yönelik, eğitim, ulaştırma, sağlık, kentsel dönüşüm, turizm, güvenlik, adalet, afet ve acil yardım, spor, yurt yapımları, sosyal harcamalar, sanayi altyapısı harcamalarının 1,21 trilyon liraya ulaştığı belirtildi.

İletişim Başkanlığından 'deprem vergisi' tartışmalarına videolu yanıt
OYNAT 02:05
İletişim Başkanlığından 'deprem vergisi' tartışmalarına videolu yanıt
İletişim Başkanlığı tarafından son 17 yıldaki deprem harcamaları ile ilgili paylaşım yapıldı. Paylaşımda, 'Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde, eğitim, sağlık, ulaştırma, kentsel dönüşüm, turizm, güvenlik, adalet, afet ve acil yardım, sanayi altyapısı gibi birçok alanda deprem yardım ve yatırımlarının artarak devam ettiğinin altı çizildi.


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