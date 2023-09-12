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Vezneciler'de yandığı için günlerdir kullanılamayan yürüyen merdiven üç gün daha hizmet veremeyecek

Fatih Vezneciler'deki metro istasyonunda bulunan ve alevlere teslim olan yürüyen merdiven, aradan beş gün geçmesine rağmen onarılmadı. Yürüyen merdivenin girişine yerleştirilen tabelada onarımın 15 Eylül'e kadar süreceği belirtildi.

Elif Karahan
09:48 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Vezneciler'de yanan yürüyen merdiven üç gün daha kullanılamayacak.

Vezneciler'de yanan yürüyen merdiven üç gün daha kullanılamayacak.

İstanbul'da yaşanan trafik çilesi bitmediği gibi, vatandaşlar belediye yönetiminin CHP'ye geçtiği günden bu yana araçlarda ve istasyonlarda yaşanan arızalarla mücadele ediyor.

Geçtiğimiz günlerde, M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Vezneciler istasyonunda, yürüyen merdivenlerden birinin elektrik aksamında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Üç gün daha merdiven yok

Yangının üzerinden beş gün geçmesine rağmen yürüyen merdiven kullanıma açılmadı.

Merdivenin girişine yerleştirilen tabelada onarımın 15 Eylül'e kadar süreceği belirtildi.




#Fatih
#Vezneciler
#Metro
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