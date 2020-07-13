Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Veznecilerdeki terör saldırısına ilişkin davada karar 2 sanığa 13 kez, 1 sanığa 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
İSTANBUL

Vezneciler'deki terör saldırısına ilişkin davada karar

Vezneciler'deki terör saldırısına ilişkin davada karar: 2 sanığa 13 kez, 1 sanığa 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Terör örgütü PKK'nın İstanbul Vezneciler'deki saldırısına ilişkin davada 2 sanığa 13 kez, 1 sanığa 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Terör örgütü PKK tarafından Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da gerçekleştirilen 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin terör örgütü elebaşıları Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu 11'i firari, 8'i tutuklu 22 sanığın yargılandığı davada, 2 sanık 13 kez, 1 sanık ise 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanıklar son savunmalarını yaptı. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

  • Dosyayı karara bağlayacağını belirten mahkeme heyeti, sanıklara son sözünü sordu. Sanıklar tek tek söz alarak, beraat talebinde bulundu.

FETÖ elebaşı Gülen'den 6 aydır görüntü yok: Son sözü "Hastayım" oldu
GÜNDEM
FETÖ elebaşı Gülen'den 6 aydır görüntü yok: Son sözü "Hastayım" oldu

Adalet Bakanı Gül'den darbe girişimi davaları ile ilgili açıklama: 4 bin 130 sanığa hak ettikleri ceza verildi
GÜNDEM
Adalet Bakanı Gül'den darbe girişimi davaları ile ilgili açıklama: 4 bin 130 sanığa hak ettikleri ceza verildi

Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
GÜNDEM
Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Eyüp Sever ve Murat Bal'ı ''Anayasa'yı ihlal'' suçu ile 12 kişinin ölümüyle ilgili "kasten öldürme" suçundan toplam 13'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

  • Heyet, bu iki sanığın ayrıca Vezneciler'deki saldırıda yaralanan 44 kişiyi yönelik eylemlerinden dolayı ''kasten öldürmeye teşebbüs'' ve ''tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma'' suçlarından 893'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanık Gülşen Bahadır'a 12 kişiye yönelik "kasten öldürme" suçundan 12 kez ağırlaştırılmış müebbet, 44 kişiyi yönelik ''kasten öldürmeye teşebbüs'' ile ''tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma'' suçlarından toplam 893 yıl hapis cezası verdi.

  • Beşiktaş'taki terör saldırısında sanık olarak yargılanırken Vezneciler'deki terör saldırısı ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle dosyası bu mahkemeye gelen sanık Gamze Zere Karadağ'ın Beşiktaş'taki terör saldırısında 39'u polis 46 kişinin öldürülmesine yardım ettiği gerekçesiyle 920 yıl, aynı olayda 242 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan 2 bin 420 yıl, ''tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma'' suçundan 6 yıl ve "Anayasa'yı ihlal" suçundan 20 yıl olmak üzere toplam 3 bin 366 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar veren heyet, Vezneciler saldırısı ile ilgili dosyadan ise davanın reddini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, sanık Abdulsıttar Balsak, Fahri Demircan ve Mehmet Nur Pala'yı ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan ayrı ayrı 8 yıl 9 ay, sanık Ahmet Erdem, Mehmet Yener, Şerafettin Yılmaz ve Hasan Turan'ı aynı suçtan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Heyet, haklarında kırmızı bülten ile yakalama çıkarılan sanıklar terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık ile Abdullah Korhan, Mehmet Şükrü Kahraman, Resul Sain, Ramazan Açıkgöz, Nuriye Keşbir, Mustafa Karasu, Hülya Oran ve Elif Yıldırım'ın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

  • Sanıklar Eyüp Sever, Murat Bal, Gamze Zere Karadağ ve Gülşen Bahadır'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet, sanıklar Mehmet Nur Pala, Ahmet Erdem, Abdulsıttar Balsak ve Şerafettin Yılmaz'ın adli kontrolle tahliyesini kararlaştırdı.
Abone Ol Google News
Trabzonspor devreye önde girdi

Trabzonspor devreye önde girdi

​Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'a konuk oluyor.
Konyada inanılmaz maç

Konya'da inanılmaz maç

Lider Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor.
Karar belli oldu

Karar belli oldu

​Vezneciler terör saldırısı davasında 2 sanığa 13 kez, 1 sanığa 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Koronavirüsten vefat eden sayısı 19, vaka sayısı 1008.
Ayafosya'nın ibadete açılması

Ayafosya'nın ibadete açılması

Sözcü Çelik: Türkiye içinden yapılan eleştiriler yakışıksız.
LGS sonuçları 16 Temmuz'da

LGS sonuçları 16 Temmuz'da

​Bakan Selçuk 'soru iptali' tartışmalarına noktayı koydu.

Ciddi gündeme kısa bir ara

Ciddi gündeme kısa bir ara

Bağcılarda çöp kamyonu işçileri çalan müziğe dansla cevap verdi.

Ligin en az kazanan yabancısı para harcamıyor, tesislerde kalıyor.
Almanya karıştı

Almanya karıştı

Neuer ırkçı şarkı söyledi, akıllara Mesut Özil için yapılanlar geldi.
Heybeliada yangınına tutuklama

Heybeliada yangınına tutuklama

​Gözaltına alınan üç kişiden biri cezaevine gönderildi.

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a sert uyarı.

​Alışveriş sitesindeki ilanlar büyük tartışmaya kapı araladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.