VGM burs başvuru sonuçları açıklandı

VGM bursları ne kadar, ilk burs ne zaman yatacak?

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları açıklandı. Eğitim ve öğretim hayatına katkı yapması için VGM'den burs almak isteyen öğrencilere bugün müjdeli haber geldi. Peki, VGM burs sonuçlarında kim ne kadar burs alacak? İşte, VGM burs sonuçları sorgulama sayfası.

VGM'den yapılan açıklama

2017-2018 eğitim dönemi yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri tamamlanarak sonuçlar açıklanmıştır. Burs almaya hak kazanan yükseköğrenim öğrencilerimize bursları işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim 2017 ayından itibaren geriye dönük olarak ödenecektir.

VGM BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Burs sonuçları sorgulama

VGM burs sonuçlarını www.vgm.gov.tr adresi üzerinden öğrenciler burs sonuçlarını öğrenebiliyor. VGM burs sunucu sorgulama için gerekli bilgiler ise TC kimlik no, ad soyad, doğum tarihi ve baba adı.

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Öğrenciler ne kadar burs alacak?

2017‐2018 eğitim döneminde ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL burs verilecek.

Yükseköğrenim öğrencilerine, burs almaya devam ettikleri eğitim dönemlerinde Ekim ‐ Mayıs ayları arasında 8 ay süre ile yükseköğrenim bursu veriliyor.

Ortaöğrenim öğrencilerine, burs almaya devam ettikleri eğitim dönemlerinde Ekim ‐ Haziran ayları arasında 9 ay süre ile ortaöğrenim bursu veriliyor.