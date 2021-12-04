VGM Burs Sonuçları Açıklandı! Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvuru Sonucu Sorgulama

2021-2022 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler Kasım ayı içerisinde burs başvurularını gerçekleştirmişti. VGM burs sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. VGM burs sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

VGM BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşıma göre Ortaöğrenim Eğitim Yardımları başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlar www.vgm.gov.tr adresinden öğreniliyor.

VGM BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

VGM 2021-2022 BURS MİKTARI NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

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VGM BURSLARI NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.

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VGM BURSLARI AYIN KAÇINDA ÖDENİYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

VGM BURSU KARŞILIKSIZ, GERİ ÖDEMESİZ Mİ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

VGM BURSU ÇIKAN KİŞİLER HER DÖNEM BAŞVURU YAPMASI GEREKİR Mİ?

Ortaöğrenim ya da yükseköğrenim bursu alan öğrencilerin durumları, ilgili mevzuat gereği burs almaya uygun olduğu sürece bursları eğitim kurumlarının normal eğitim süresi boyunca devam eder.