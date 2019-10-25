Gündem Vicdansız
3. SAYFA

Vicdansız!

Bursa’da bir evin önündeki çöp bidonu yanına bırakılan çantadan yeni doğmuş bebek çıktı. 2-3 günlük olduğu belirlenen erkek bebeği, bir kadının bırakıp koşarak kaçtığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Korkunç olay çöp arabasının çöpleri toplamak için geldiği sırada çantadan ağlama sesi gelince olay ortaya çıktı.
Korkunç olay çöp arabasının çöpleri toplamak için geldiği sırada çantadan ağlama sesi gelince olay ortaya çıktı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bu kadarına da pes dedirten bir olay yaşandı. Çöp kutusunun yanında çantanın içine konulmuş bir bebek bulundu. Olay, dün öğle saatlerinde, Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki çöp kovasının yanından geçenler, örtüye sarılarak, çanta içine koyulmuş bebeği gördü.

KOŞARAK AYRILDI

Bebek, 112 Acil Servis ekibince Bursa Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Üzerinde nazar boncuğu olan çantanın içinde herhangi bir not bulunmadığı belirtildi. Hastanenin çocuk acil servisinde müşahede altına alınan ve 2-3 günlük olduğu belirlenen erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, kimliği belirsiz kadının, içinde bebek olan çantayı çöp kovasının yanına bıraktıktan sonra koşarak, olay yerinden ayrıldığını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Annesi 10 aylık bebeğini uyuşturucu dumanı ile zehirledi iddiası
GÜNDEM
Annesi 10 aylık bebeğini uyuşturucu dumanı ile zehirledi iddiası
Katili ABDye götürecekler

Katili ABD'ye götürecekler

Trump teröristbaşının sözde oğlunu ağırlamaya hazırlanıyor.
30 kmden sonra da takipteyiz!

30 km'den sonra da takipteyiz!

​Teröristler gittiği yerler de IHA/SİHA gözetiminde olacak.
YPG saflarını terk edecekler

YPG saflarını terk edecekler

​Terör örgütü içerisindeki 30 binden fazla Arap çıkış yolu arıyor.
Artık bu oyun bitti

Artık bu oyun bitti

​Ne zamandan beri bu teröristlerle dost oldunuz?
İyi ki varsın Eren

İyi ki varsın Eren

PYD'yi destek​leyen aktivistin grafitisinin yerine 'İyi ki varsın Eren' yazılı pankart asıldı.
9 adımda normalleşme

9 adımda normalleşme

​Güvenli bölgeye ilk etapta 1 milyon kişi dönecek.
Hala oradalar

Hala oradalar

​Mutabakatın ardından iki gün geçmesine rağmen PKK'lı teröristler halen bölgede.
Tüneller<br>Vietnam taktiği

Tüneller
Vietnam taktiği

​Rasulayn ve Tel Abyad'da arazi tarama faaliyetlerine hız verildi.
DEAŞ çocuklarını PKK’lı yapıyorlar

DEAŞ çocuklarını PKK’lı yapıyorlar

10 yaşındaki çocukları zorla eğitip, Türk askeri ve SMO'ya karşı kullandılar.
İsrail'in<br>siber üssü BAE

İsrail'in
siber üssü BAE

İran, Katar ve Hürmüz Boğazı'nı izliyorlar.

Para AVM’de değil tarımda

Para AVM’de değil tarımda

​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gençlere çağrı yaptı.
Irak’ta kırmızı alarm

Irak’ta kırmızı alarm

​Bugün Irak'ta büyük çaplı gösteriler bekleniyor.
Mazlum denen terörist teslim edilmeli

Mazlum denen terörist teslim edilmeli

Erdoğan: Kırmızı bültenle aranıyor, ABD onu bize teslim etmeli.
Turu zora soktu

Turu zora soktu

​Trabzonspor sahasında Krasnodar'a 2-0 kaybetti.
Başakşehir <br>UEFA'ya selam çaktı!

Başakşehir
UEFA'ya selam çaktı!

Avrupa kupaları grup aşamasındaki ilk galibiyetimizi elde ettik.
NATO toplantısında asker selamı

NATO toplantısında asker selamı

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda asker selamı verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.