Vicdansız!

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bu kadarına da pes dedirten bir olay yaşandı. Çöp kutusunun yanında çantanın içine konulmuş bir bebek bulundu. Olay, dün öğle saatlerinde, Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki çöp kovasının yanından geçenler, örtüye sarılarak, çanta içine koyulmuş bebeği gördü.

KOŞARAK AYRILDI

Bebek, 112 Acil Servis ekibince Bursa Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Üzerinde nazar boncuğu olan çantanın içinde herhangi bir not bulunmadığı belirtildi. Hastanenin çocuk acil servisinde müşahede altına alınan ve 2-3 günlük olduğu belirlenen erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, kimliği belirsiz kadının, içinde bebek olan çantayı çöp kovasının yanına bıraktıktan sonra koşarak, olay yerinden ayrıldığını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.