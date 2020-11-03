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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Viyanadaki terör saldırısında kahramanlık gösteren 2 Türk genciyle görüştü
ANKARA

Viyana'daki terör saldırısı: Cumhurbaşkanı Erdoğan iki Türk kahramanla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Viyana'daki terör saldırısında kahramanlık gösteren 2 Türk genciyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki terör saldırısı sırasında yaralanmasına rağmen -canını hiçe sayarak- diğer yaralılara yardıma koşan ve vurulan bir polis memurunu ambulansa taşıyarak onun hayatını kurtaran Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sırasında, "Avusturyalılara yardım etmeye devam edin. Onlar belki bizi anlamayabilirler ama biz onları anlarız. Çünkü biz yaradılanları Yaradan’dan ötürü sevdik; dinine bakmadık, mezhebine bakmadık. Sadece insan olması bizim için yeter dedik ve bu yola da böyle devam ediyoruz. Ben biliyorum ki Avusturya’da zaman zaman çok ciddi sıkıntılar çektiniz. Hala da çok çok ciddi sıkıntılar çekiyorsunuz. Müslüman olmaktan başka -onlar nezdinde- sizin hiçbir günahınız yok. Ama bizim için de Müslüman olmak en önemli iftihar vesilesi. Bulunduğunuz her yerde, iyiliğin, barışın, güzelliğin temsilcisi olacağınızdan eminim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan iki kahraman gençle görüntülü konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan iki kahraman gençle görüntülü konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Avusturya’nın başkenti Viyana’da dün gerçekleşen terör saldırısında yaralanan Recep Tayyip Gültekin’e geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı olmasına rağmen arkadaşı Mikail Özen ile birlikte canlarını hiçe sayarak diğer yaralılara yardıma koşan ve o sırada vurulan bir polis memurunu ambulansa taşıyarak onun hayatını kurtaran Recep Tayyip Gültekin’e “Seninle gurur duyuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Viyana'daki terör saldırısında bir kadın ve polisi kurtaran Türk gençler ile görüntülü konuştu
OYNAT 03:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan Viyana'daki terör saldırısında bir kadın ve polisi kurtaran Türk gençler ile görüntülü konuştu
Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısında, Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen isimli 2 Türk, bir kadın ve bir polis memurunun hayatını kurtarmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'da milli kahraman ilan edilen Gültekin ve Özen'le telefon görüşmesi gerçekleştirerek kendilerini tebrik etti.

Recep Tayyip Gültekin ile isimlerinin aynı olmasının da güzel bir tevafuk olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede şunları kaydetti:

"Bulunduğunuz her yerde iyiliğin temsilcisi olacağınıza eminim"

  • “Avusturyalılara yardım etmeye devam edin. Onlar belki bizi anlamayabilirler ama biz onları anlarız. Çünkü biz yaradılanları Yaradan’dan ötürü sevdik; dinine bakmadık, mezhebine bakmadık. Sadece insan olması bizim için yeter dedik ve bu yola da böyle devam ediyoruz. Ben biliyorum ki Avusturya’da zaman zaman çok ciddi sıkıntılar çektiniz. Hala da çok çok ciddi sıkıntılar çekiyorsunuz. Müslüman olmaktan başka -onlar nezdinde- sizin hiçbir günahınız yok. Ama bizim için de Müslüman olmak en önemli iftihar vesilesi. Bir defa, terörle, terörizmle en büyük mücadeleyi biz verdik, vermeye devam ediyoruz. Bulunduğunuz her yerde, iyiliğin, barışın, güzelliğin temsilcisi olacağınızdan eminim. Milletim, ailem ve şahsım adına sana teşekkür ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bütün aileye selamlar.”

Avusturya'da terör saldırısı: İki Türk milli kahraman ilan edildi
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Avusturya'da terör saldırısı: İki Türk milli kahraman ilan edildi

"İsminizi büyük bir şerefle taşıyorum"

  • Recep Tayyip Gültekin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Eksik olmayın. En büyük hayalim, Allah nasip ederse, bir gün sizinle yüz yüze görüşmek ya da telefonla konuşmaktı. İsminizi de büyük bir şerefle taşıyorum. İnşallah Türkiye’ye geldiğimde elinizi öpmeye fırsatım olursa da memnun olurum.” dedi.

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"Allah sizi İslam aleminin başından eksik etmesin"

  • Mikail Özen de “Sayın Cumhurbaşkanım ellerinizden öpüyorum. Sizinle konuşabilmek, sesinizi duyabilmek çok büyük mutluluk. Allah sizi devletimizin başından eksik etmesin. Allah sizi alem-i İslam’ın başından eksik etmesin. Her zaman sizlerin yanındayız. Her zaman sizinleyiz.” diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Recep Tayyip Gültekin’in babası Ahmet Gültekin’le de bir süre sohbet etti.

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