Vize vurgununa 8 bin yıl ceza

Yurt dışı seyahat için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütü yöneticisi ve üyesi 94 şüpheliden, aralarında örgüt elebaşının da olduğu 10'u hakkında, 7 bin 902 yıla kadar hapis cezası istendi. Ankara Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından vize dolandırıcılarına yönelik sürdürülen soruşturma tamamlanarak, 94 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

3 MİLYON LİRA KAZANÇ

İddianameye göre, Ankara merkezli faaliyet gösteren şüphelilerin, 791 ayrı olayda toplamda bin 128 kişiyi benzer yöntemler kullanarak dolandırdıkları ve 3 milyon 700 bin liradan fazla kazanç sağladıkları belirlendi. Suç örgütü elebaşının Muhammed Fatih T. olduğu, şüpheliler arasında yer alan 9 kişinin de örgütte yönetici vasfında bulunduğu tespit edildi.

DUDAK UÇUKLATAN YÖNTEM

Polisin düzenlediği operasyonda çete üyeleri gözaltına alınmıştı.

Suç örgütü üyelerinin, vize işlemlerinde yetkili firmalarınkine benzer internet siteleri açtıkları ve bu sitenin internet arama motorlarında ilk sıralarda yer almasını sağlamak için günlük 50 bin liraya kadar reklam parası ödedikleri belirlendi. Şüphelilerin, çağrı merkezi aracılığıyla iletişime geçenlerden ilk olarak kimlik bilgilerini istedikleri, ardından hizmet bedeli adı altında 10-15 dakika içinde para yatırılmasını talep ettikleri, aksi halde vize işleminin iptal edileceğini anlattıkları belirlendi.

YABANCILARI DA DOLANDIRMIŞLAR

Vize dolandırıcılarının, deşifre olan telefon numaralarını ve internet sitelerini de belirli aralıklarla değiştirerek eylemlerine devam ettikleri tespitine de iddianamede yer verildi.